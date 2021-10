Daymark Spiritus, el triciclo eléctrico que va a 200 km/h y puede minar bitcoins

La idea es, como mínimo, inusual. El Daymark Spiritus es un triciclo eléctrico (con carrocería, parabrisas y demás: no es una bici de tres ruedas) con un motor capaz de hacerlo andar a 200 kilómetros por hora. Que también tiene paneles solares en el techo para aprovechar el tiempo que está sin uso y alimentar no su batería -no sería una mala idea- sino la computadora interna, que al no estar ocupada en ayudar al conductor a maniobrar el vehículo puede dedicarse a minar criptomonedas (Bitcoin, Doge, Ethereum, Cardano y otras, según la compañía), una tarea que requiere equipos con un gran poder de cómputo.

La mayoría de los vehículos de uso personal pasa casi todo el día estacionado, así que aprovechar ese tiempo libre para otros menesteres es una opción interesante.

El Daymark Spiritus estará disponible en dos versiones, con motores capaces de llegar a 137 o 200 km/h

Por ahora el Daymark Spiritus es un prototipo, pero el fabricante asegura que estará listo en 2023, pero ya se puede reservar en Estados Unidos: hay que definir si se pagan casi 20.000 dólares por el modelo más básico o se escala en prestaciones hasta el Ultimate, que tiene un precio de 149.000 dólares.

¿Qué se obtiene por 20.000 dólares? Un triciclo eléctrico deportivo, capaz de alcanzar una velocidad máxima de 137 km/h (va de 0 a 100 en 6,9 segundos), con una autonomía de 290 kilómetros.

El Daymark Spiritus es biplaza y comenzará a entregarse en 2023

El tope de línea, en cambio, tendrá una velocidad máxima de 200 km/h, con una aceleración de 0 a 100 km/h en 1,8 segundos, y tendrá una autonomía de 480 kilómetros. Esta versión sumará conducción autónoma, y será esa computadora -la encargada de pilotar el triciclo- la que minará criptomonedas en sus ratos de ocio.

La compañía dice que ya tiene casi 40.000 reservas de su triciclo eléctrico; si todas ellas se concretan, habrá vendido mil millones de dólares en estos vehículos, que además ayudarán a crecer a Nebula, la billetera de criptomonedas de la compañía.