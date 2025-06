Death Stranding 2: probamos el nuevo y singular juego del legendario Hideo Kojima

El nombre de Hideo Kojima es sinónimo de calidad. Pero una calidad que llega totalmente fuera de la zona de confort. El mundo de los videojuegos tiene varios grandes exponentes, pero las creaciones de este excéntrico director japonés lo ponen, en nuestra humilde opinión, un paso más allá de lo convencional y su nueva obra lo representa en su totalidad.

Esto pasa con su nuevo juego, Death Stranding 2: On the beach (102.687 pesos con impuestos), un título que no le teme romper el molde con una historia tan compleja como atrapante, que retoma lo que vivimos en el primer juego, en el que un cataclismo quebró la realidad y la sociedad moderna, y dejó al mundo de los muertos unido con el de los vivos. Ahora volvemos a encarnar a Sam Porter, en tercera persona, para volver a reconectar a una sociedad postapocalíptica diezmada. Una humanidad que se refugió bajo tierra, porque la muerte de cualquier persona desencadena una explosión devastadora y la lluvia hace envejecer rápidamente todo lo que toca.

Caras conocidas y actuación de primer nivel

El exclusivo de Play que llega este 26 de junio para PlayStation 5 luego de cinco años y medio del lanzamiento original, pone en el papel de Sam al reconocido actor de Walking Dead, Norman Reedus, pero también tenemos varias apariciones estelares, como la del legendario actor de doblaje de videojuegos Troy Baker, de Elle Fanning como Tomorrow, o Léa Seydoux como Fragile y hasta las presencias actorales de los directores George Miller y Guillermo del Toro, en el papel de DeadMan.

Una captura del juego Death Stranding 2

Parece una superproducción cinematográfica, pero no hay que olvidar que esto es un videojuego. Si hablamos de la jugabilidad, ahora vamos a tener más acción, con más enfrentamientos, pero también con mayores desafíos en lo ambiental. Vamos a tener que sobrevivir terremotos, temporales, terrenos complicados y hasta mega- BTs, que son una especie de seres del mundo de los muertos que invaden el mapa con un mar de brea a los que tendremos que esquivar y derrotar más con la cabeza que con fuerza bruta.

Estos seres sin duda van al extremo de la creatividad, ya que nos vamos a encontrar con cosas que no queremos spoilear, pero que sin dudas van a sorprender y te vas a preguntar cómo se animó a llevar esa creatividad al extremo de lo extraño.

Además de esos desafíos, vamos a tener que manejar bien cómo movernos con el peso de nuestros paquetes… balanceando nuestros pasos, o reacomodando nuestra mochila y su peso. Porque Death Stranding 2 no descartó la idea original de llevar pedidos de un lado al otro para conectar a la humanidad que se vio totalmente aislada tras una catástrofe.

Esto es algo que se compara con la pandemia, ya que para muchos Kojima predijo en un tono espiritual lo que le pasó a la humanidad en 2020.

Una captura del juego Death Stranding 2

Una experiencia distinta que no es para todos

Pero si uno trata de explicar DS2 desde lo jugable, es posible que deje de lado cosas mucho más importantes y no se entienda bien. Porque este es un juego de momentos, de épica. La música cambia y crece cuando nos encontramos desolados en medio de un desierto… mientras la cámara se aleja, o nos pone la piel de gallina cuando en el horizonte vemos a un espectro flotar… lo que vaticina un enfrentamiento que es tan desafiante como aterrador.

El juego te sorprende constantemente, porque poco de lo que ves es algo que podrías anticipar o bien imaginar. Las historias y los diálogos, altamente complejos, pero a su vez interesantes, nos llevan a ver quizás cinemáticas al nivel de Hollywood, pero con un toque de audacia y por qué no locura, que le da un aporte único. Acá lo común no tiene lugar, vamos a ver a un ser reencarnado en marioneta que se mueve a menos cuadros por segundo, un bebé espectro al que llevaremos a todos lados o al concepto de “una playa” como limbo unificador, y la desconexión humana como un foco de crítica social.

Una captura del juego Death Stranding 2

Si nos preguntás si Death Stranding 2 es para todos, la respuesta es clara. Es un no. DS2 es para aquel que disfruta de lo experimental, pero con una clara influencia de Hollywood y la ciencia ficción. Para el que le da valor a la jugabilidad, pero que premia aún más la historia y se preocupa por entender y desenroscar tramas que no son fáciles de seguir… porque Kojima juega con eso, con esos momentos donde no todo está claro y uno tiene que frenar, pensar y analizar qué es lo que está pasando.

Todo, mientras armamos nuestro inventario de armas y donde planificamos cómo construir bases para mejorar la conexión con otros y facilitar los caminos.

Death Stranding 2: On the beach es un juego que no va por lo tradicional de la jugabilidad, sino por una experiencia, una vivencia que te va a llevar a querer seguir jugándolo, pero por sobre todas las cosas, que te va a dejar la sensación de que viviste algo único cuando lo terminás.