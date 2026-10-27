Demandan a Anthropic por usar sin autorización las canciones de Elvis Presley para entrenar a Claude

Un grupo de entidades propietarias de los derechos de ‌autor del ‌catálogo ⁠musical de Elvis Presley demandó a Anthropic ante un tribunal federal de California por usar su obra ​sin ⁠permiso ⁠para entrenar a su chatbot Claude.

El grupo, del que ​forma parte Authentic Brands Group, alegó el viernes ante ‌el tribunal que el supuesto uso ​indebido por parte de ​Anthropic de las letras y composiciones de Presley infringe sus derechos de autor y solicitó una indemnización por daños y perjuicios de 41,1 millones de dólares.

“No estamos de acuerdo con los ​argumentos y tenemos la intención de defendernos a fondo en este caso”, dijo ⁠el lunes un portavoz de Anthropic.

La demanda forma parte de una ola ‌de casos de gran envergadura interpuestos por dueños de derechos de autor contra empresas tecnológicas —entre ellas Anthropic, OpenAI y MetaPlatforms— en relación con el entrenamiento de sus sistemas de IA.

Anthropic llegó a un acuerdo extrajudicial el año pasado en una ‌demanda por derechos de autor presentada por un grupo de autores ⁠por una cifra récord de 1500 millones de ‌dólares, acuerdo que recibió la aprobación definitiva de ⁠un juez en julio.

Anthropic también ha ⁠sido demandada por otro grupo de editoriales musicales, entre las que se incluyen Universal Music Group, que alegan que usó indebidamente letras de Beyoncé, los Rolling Stones, los Beach Boys ‌y otros músicos para entrenar ​a Claude.

La empresa de IA anunció públicamente el lunes su tan esperada solicitud de salida a la bolsa en Estados Unidos.

Reuters