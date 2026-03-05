Denuncian que Meta entrena su IA con videos privados de usuarios

La inteligencia artificial (IA) cobra cada vez más protagonismo en la vida cotidiana, incluso en momentos donde no nos damos cuenta. En simples palabras, eso resume lo que una reciente investigación de los medios suecos Svenska Dagbladet y Göteborgs-Posten reveló sobre las gafas inteligentes de Meta: usuarios en Europa podrían estar compartiendo, sin saberlo, información personal de manera diaria, desde videos íntimos hasta datos financieros. El material es visto por revisores humanos en Kenia, quienes registran los datos y entrenan a la IA de manera manual, para que aprenda a reconocer e interpretar lo que rodea a las personas.

En detalle, los empleados -quienes optaron por mantenerse en el anonimato- contaron haber visto a usuarios en el baño desnudándose para cambiarse de ropa, teniendo relaciones sexuales y viendo pornografía. El clima de trabajo se tornó tenso e incómodo. “Entendés que estás mirando la vida privada de alguien, pero al mismo tiempo se espera que simplemente hagas tu trabajo. No se supone que lo cuestiones. Si empezás a hacer preguntas, te vas”, dijo un empleado. Y agregó: “En algunos videos se puede ver a alguien yendo al baño o quitándose la ropa. No creo que lo sepan, porque si no, no grabarían”.

Otro colaborador describió un ambiente laboral de extrema vigilancia incluso hacia ellos mismos: “Las cámaras están por todas partes en las oficinas y los teléfonos personales están prohibidos”.

La investigación surge en el marco del lanzamiento de las gafas en Suecia. Desde entonces, periodistas acuden a las tiendas para obtener más información al respecto, según la agencia Europa Press. Allí, los vendedores explican que son “seguras de usar”, aunque se desconoce qué ocurre con los datos de los usuarios.

Sobre este punto, el medio Engadget describe que, si un usuario quiere hacer uso de la IA del dispositivo, debe aceptar las condiciones de servicio de Meta, que permiten que toda información capturada sea revisada por personas. Aquellos son los datos que los empleados en Kenia utilizan para entrenar a los modelos de lenguaje.

A su vez, el uso de de la IA en las gafas de Meta requiere de conexión a internet, ya que no se puede ejecutar de manera local. En sus pruebas, periodistas observaron que el tráfico de datos conectaba con servidores de Meta en Suecia y Dinamarca.

Gafas inteligentes

“Cuando se utiliza IA en vivo, procesamos esos medios de acuerdo con los Términos de servicio y la Política de privacidad de Meta AI”, se limitó a decir un portavoz de Meta.

De acuerdo a las políticas de la firma, el usuario está, en un primer momento, en control de sus datos. Sin embargo, se advierte que la grabaciones de voz -necesarias para interactuar con el asistente de IA- pueden ser almacenadas y utilizadas para mejorar la IA u otros productos de Meta. Lo mismo aplica a la grabación de video.

Además, Meta indica que puede revisar las interacciones entre los usuarios y la IA, tanto de manera automatizada como manual. En ese sentido, aconseja que las personas no compartan información sensible con el dispositivo.

Con respecto al envío de datos a países por fuera de la Unión Europa (UE), un directivo de Meta sostuvo que, por más de que la información de los usuarios esté protegida por el Reglamento General de Protección de Datos, no tiene relevancia la ubicación de los servidores o empresas. Lo que importa es que se cumplan los requisitos.

Con información de Europa Press