Día del Pediatra: por qué se celebra hoy y 150 frases para enviar por WhatsApp

El Día del Pediatra en la Argentina se conmemora el 20 de octubre, en recuerdo a la fundación de la Sociedad Argentina de Pediatría, uno de las entidades más relevantes para el desarrollo, difusión e investigación de esta especialidad médica en el país. El día destaca la labor de los médicos que se encargan de cuidar a las infancias, acompañar a familias y cumplir con los calendarios de vacunación necesarios. Muchos argentinos desean enviarle un mensaje al médico de sus hijos: los mejores, a continuación.

¿Por qué se celebra hoy el Día del Pediatra?

Los orígenes de esta jornada se remontan a 1973, en el Congreso Mundial de Pediatría Argentina. Durante este encuentro se decidió crear una fecha en especial para celebrar a todos los pediatras del país y su trabajo. De esta manera, la fecha elegida fue el 20 de octubre, en recuerdo a la fundación de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), en 1911.

Este organismo agrupa a más de 40 delegaciones en todo el país, con el objetivo de crear mejoras en las prestaciones de salud pediátrica. Trabajan por difundir información pertinente, unificar criterios y llevan a cabo investigaciones, recopilar fuentes y beneficiar a las herramientas de trabajo de estos profesionales.

150 frases para enviar por WhatsApp en el Día del Pediatra

Feliz día a todos los pediatras. Gracias por devolverles la salud a cada niño que atienden.

Feliz día a los médicos que dedican su vida a cuidar la infancia con ternura.

Un pediatra es importante porque enseña a las familias a cuidar con amor.

Gracias por acompañar a cada niño con paciencia y esperanza.

Los pediatras son ángeles con guardapolvo y un corazón inmenso.

El trabajo de los pediatras transforma la salud del futuro.

Cuidar la infancia es cuidar la vida misma.

Feliz día a todos los pediatras que calman miedos con una sonrisa.

Feliz día a los médicos que convierten la consulta en un espacio de confianza.

Un pediatra es importante en cada etapa del crecimiento.

Gracias por convertir la ciencia en ternura.

Los pediatras son la voz tranquila que guía a los padres en los momentos difíciles.

El trabajo de los pediatras es una mezcla de conocimiento y empatía.

Cada niño atendido con amor es una promesa de futuro.

El 20 de octubre de 1911 se creó la Sociedad Argentina de Pediatría

