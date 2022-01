Diez apps poco conocidas, útiles, sorprendentes y gratis

Tendemos a enfocarnos en los programas que ya conocemos, y sin embargo en las tiendas (la de Android, en este caso) hay muchas apps que por desgracia pasan inadvertidas. Se sabe, la inmensa mayoría de las apps nunca aparece siquiera en el radar de las más descargadas y muchas nunca son descargadas ni una vez. Así que, algoritmos de por medio, hay que escarbar un poco para dar con algunas de estas perlitas. Las hay de a cientos, además. Esta nota es, en pocas palabras, una prueba de concepto, porque, repito, hay cientos de apps notables que, como en las librerías de usados, hay que revolver mucho para encontrar. Así que ahí vamos, con una modesta colección de 10 para (casi) todos los gustos.

Esto es algo así como el sueño del que intenta identificar aves. Porque una cosa es ver al volátil y usar la excelente Guía de Aves Argentinas (que, lamentablemente, dejó de funcionar en algunos teléfonos nuevos y arroja un error al iniciarse; ojalá la arreglen pronto, porque es una herramienta fundamental) y otra muy diferente es si solo oímos su canto. Ahí entra BirdNET. Basta grabar los trinos y gorjeos para que la app los compare con una base de datos e identifique, con notable precisión, la especie.

BirdNET reconoce a los pájaros por su canto Ariel Torres

Más antigua que BirdNET y actualmente en una campaña activa para conseguir fondos, esta excepcional app colaborativa te dice en segundos el género y especie de una planta en particular. Para eso alcanza sacarle una foto a sus hojas, flores, frutos o corteza. La parte colaborativa viene del hecho de si la identificación resulta acertada, podemos validarla y de este modo alimentar su inteligencia artificial.

Esta app es todo lo que está bien respecto de uno de los factores que siempre marcó y sigue marcando las actividades humanas: la luz solar. SunClock, que además ofrece un widget de inicio, muestra docenas de datos. No solo las horas de salida y puesta del sol, sino el mediodía verdadero, las horas doradas (fundamental para sacar fotos), los diversos crepúsculos, horarios religiosos y, por si fuera poco, al arrastrar el dedo sobre la pantalla de la app, el tiempo avanzará o retrocederá día por día, mostrando cómo las horas de luz aumentan o disminuyen a lo largo del año.

SunClock, todo lo que no sabías sobre la heliofanía Ariel Torres

Suena a cazafantasmas, pero en realidad es un analizador de espectro sonoro, claro y simple. En la parte superior, un gráfico lineal y debajo uno en cascada. Puede parecer algo enteramente inútil. Salvo que tengas chicos y quieras mostrarle lo rico y complejo que es el mundo cuando se lo analiza con las herramientas adecuadas.

Spectroid, un analizador de espectro en tiempo real Ariel Torres

En la misma línea está Oscope, un osciloscopio para el teléfono de notable precisión. Usa como fuente el micrófono, y uno recuerda con asombro cuando un osciloscopio real costaba una fortuna y pesaba diez kilos. Esta app permite, por ejemplo, visualizar la maravilla de los armónicos, esos componentes de los sonidos que caracterizan el timbre particular de cada instrumento.

Oscope, un osciloscopio en el teléfono Ariel Torres

Y para terminar con la sección de sonido, Sonómetro mide los decibeles en el ambiente. Puede ser solo una referencia, una linda demostración o una prueba de que tu vecino se fue al pasto con el volumen.

Sonómetro, para detectar vecinos ruidosos Ariel Torres

Si te compraste un dron, casi seguro que es capaz de sacar fotos esféricas. Con un casco de realidad virtual, son como estar de nuevo en ese lugar (o como flotar a 100 metros de altura). En todo caso, esta app sirve para visualizar esas fotos esféricas. Podés rotar el teléfono, usar los dedos para moverte por la foto o usar un casco compatible con CardBoard. A veces se pone un poco pesada con los avisos, eso sí.

Es probable que uses una app más conocida para monitorear tu actividad física. ¿Pero qué mejor que un gran widget que te recuerda en la pantalla de tu teléfono que hace días que casi no te movés? Así de brutal (y para los sedentarios este es un rasgo positivo) es Fit, de Google, que de alguna manera calcula además lo que llaman puntos cardio y de este modo simplifican el asunto de si estás haciendo suficiente actividad física. Por ejemplo, caminar dos kilómetros por día te daría suficientes puntos cardio. Una crítica y una observación, no obstante. Crítica: Google ya sabe casi todo de nosotros y con esta app también le vas a decir qué tan sedentario sos; ejem. Observación: necesitan mejorar la interfaz de la app. El widget es genial, pero la app deja mucho que desear. Y todo el tema relacionado con la salud consultalo siempre con tu médico.

Atomic Clock, la hora exacta; sí, el teléfono, de alta gama, está adelantado 1 segundo y medio Ariel Torres

Si de verdad sos puntual o si necesitás el dato de la hora con una precisión crítica, esta app es la respuesta. Como las computadoras, consulta un reloj atómico mediante internet y te dice la hora exacta. Te asombrará saber que el reloj de un smartphone de alta gama puede estar adelantado o atrasado por hasta más de dos segundos. Ya sé, es nada. Pero en ciertos contextos (la astronomía, por ejemplo) es un montón.

Lo mismo puede decirse de tus coordenadas exactas. Esta app no solo consulta los satélites GPS, sino que te informa la velocidad a la que te movés, la altitud a la que te encontrás y la posición de los satélites. Impecable. Más colorida y con algunos chiches adicionales (puesta y salida del sol y la luna, por ejemplo), pueden probar también Estado del GPS.