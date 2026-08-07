Difunden más datos sobre el primer dispositivo de OpenAI, un parlante circular

El primer dispositivo de OpenAI en forma de altavoz inteligente sin pantalla tendrá un tamaño aproximado de un tejo de hockey sobre hielo y componentes que se moverán de forma dinámica para responder de forma más personal a los usuarios, todo ello con, un precio de entre 300 y 400 dólares.

La firma tecnológica trabaja en cinco dispositivos impulsados por IA pero, tal y como se dio a conocer el pasado mes de julio, su debut en el mercado de hardware será un altavoz inteligente sin pantalla, que desarrolla junto con el exdirector de diseño de Apple, Jony Ive, su estudio LoveFrom y la empresa io.

Este parlante portátil actuará como un asistente inteligente personal para ayudar a los usuarios en la gestión del hogar conectado y, para ello, integrará cámaras y sensores, podrá moverse de manera autónoma y utilizará la versión más reciente de la tecnología de voz de ChatGPT, GPT-Live.

Ahora, fuentes conocedoras del proyecto han compartido más detalles en declaraciones a Bloomberg, como que el dispositivo tendrá un diseño circular con un tamaño similar a un disco de hockey, con la idea de que su transporte sea sencillo.

Además, pretende diferenciarse de otros altavoces del sector con su formato, ya que contará con componentes que se moverán por sí mismos mientras interactúan con el usuario, de manera que el dispositivo parezca más dinámico y tenga más personalidad que otros productos similares disponibles actualmente. También integrará luces para señalar cuándo está escuchando.

Las fuentes han reiterado que este producto, cuyo lanzamiento está previsto para 2027, busca convertirse en una computadora centrada en IA que ayude a los usuarios a realizar sus tareas diarias, aprenda con el tiempo y permita llevar a cabo conversaciones como si fuese una persona real, gracias a los modelos de IA de la tecnológica.

Asimismo, el altavoz contará con una batería integrada para funcionar sin cables y podrá utilizarse en múltiples posiciones, ya sea en la propia mano del usuario o sobre una encimera.

Cabe destacar que el dispositivo se ha visto envuelto en una disputa entre OpenAI y Apple, ya que esta última acusa a la firma liderada por Sam Altman de robar secretos comerciales para acelerar el desarrollo de sus dispositivos, por lo que ha interpuesto una demanda.

Esta demanda se basa en que OpenAI ha contratado a más de 400 de sus empleados, entre ellos, el responsable de Diseño industrial, Evans Hankey, el ejecutivo senior Paul Meade, sin contar con los cofundadores de io: Jony Ive y Tang Tan, que en Apple estuvo a cargo del diseño de producto de iPhone.

Además, según apunta Bloomberg, aunque no se especifica si se trata de este diseño, Apple ha citado en la demanda un dispositivo con acabado metálico, para el que OpenAI habría solicitado a un proveedor de Apple que desarrollara una técnica concreta. Según los de Cupertino, la firma de IA engañó al socio “haciéndole creer que tenían el permiso de Apple para que realizara la técnica confidencial”.

Sin embargo, las fuentes aseguran que este nuevo hardware permitirá mostrar a OpenAI que no se está inspirando en los diseños de Apple. Al mismo tiempo, la firma de IA ha asegurado en un comunicado reciente que las acusaciones de Apple son “vagas” y que la solicitud de una medida cautelar preliminar se basa en “información falsa y es completamente innecesaria”.

“No poseemos ni deseamos ninguno de sus secretos comerciales. Nos interesa mucho más desarrollar productos y tecnologías innovadoras que marquen la pauta”, ha sentenciado OpenAI.