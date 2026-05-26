Logitech presentó un mouse y un teclado acolchados para reducir la fatiga frente a la computadora

Logitech ha presentado la línea de accesorios Signature Comfort Plus, diseñada para reducir la fatiga en las jornadas de trabajo largas ante la computadora, cuyos primeros integrantes son un ratón y un teclado con soporte acolchado.

La línea Signature Comfort Plus ha sido diseñada pensando en el confort y, según ha destacado la compañía, reduce las pequeñas fricciones repetitivas de cambiar constantemente entre tareas y dispositivos, con una ergonomía mejorada, clics más silenciosos y controles sencillos.

Logitech presentó un mouse y un teclado acolchados dentro de su flamante línea Signature Comfort Plus, diseñada para quienes están todo el día frente a la computadora

Dentro de ella ha presentado el ratón Signature Comfort Plus M850 L, que presenta un soporte acolchado para la palma, una forma esculpida para la mano derecha y agarres laterales de goma; y el teclado MK880, con teclas acolchadas, un reposamanos de doble espuma y ángulos de escritura curvos.

Los dos accesorios son compatibles con distintos sistemas operativos y su uso se puede alternar con hasta tres dispositivos, por ejemplo, la computadora del trabajo, el portátil de casa y el teléfono personal.

Logitech presentó un mouse y un teclado acolchados dentro de su flamante línea Signature Comfort Plus, diseñada para quienes están todo el día frente a la computadora

Incluye receptor USB-C Logi Bolt, y con Logi Options+ y Logi Tune pueden personalizarse los controles, a través de la asignación de funciones y de acciones inteligentes para la automatización de tareas y funciones.

La compañía ha destacado la autonomía de los dos accesorios inalámbricos, que alcanza los tres años en el caso del teclado y los dos en el del ratón.

Tanto el ratón Signature Comfort Plus M850 L como el combo MK880 (teclado y ratón) estarán disponibles globalmente a partir de junio, por 50 dólares y 100 dólares, respectivamente.