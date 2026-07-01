“El 10% de la fuerza laboral serán robots”: la predicción de un argentino que entrena humanoides para 100 empresas

En febrero de este año, el mundo se quedó sin palabras al ver la Gala del Festival de la Primavera 2026, en vísperas del Año Nuevo Chino. En el evento, se presentaron robots que realizaron rutinas de kung-fu, artes marciales con sables y hasta volteretas hacia atrás con una fluidez casi humana. Esta tecnología está más cerca de lo que parece. De hecho, una startup argentina ya está implementándola en 100 empresas.

“Se estima que el 10% de la fuerza laboral, para 2030, serán robots humanoides”, dijo el cordobés Alejandro Parise, fundador de Humandroid. “Hoy, los robots son menos productivos que las personas para la mayoría de las tareas, pero estimamos que, dentro de ocho meses habrá robots incorporados en las industrias”, dijo.

El equipo de Humandroid, junto a uno de los robots humanoides Humandroid

Parise aclaró que, aunque hoy no sean del todo productivos, sí aplican muy bien para tareas simples recurrentes: “Si tenés que mover una caja de un lugar a otro y el tiempo de demora no es una variable relevante, los robots funcionan muy bien”.

Humandroid fue fundada hace un año y entrena robots humanoides para entornos industriales. Luego de conocer a cada compañía y entender sus necesidades, capacitan a los robots para las exigencias concretas de cada empresa. Hoy, trabajan para más de 100 empresas en la Argentina, Brasil y Europa, pertenecientes a la industria manufacturera, la logística y el oil and gas.

Entre sus clientes, se encuentra TGN, empresa transportadora de gas a alta presión, que cuenta con 11.317 km de oleoductos en funcionamiento y se encarga de trasladar el 40% del gas natural que se inyecta en los principales gasoductos de la Argentina. La compañía se planteó robotizar tareas de campo, para mejorar la seguridad y la eficiencia, y pensar el futuro del trabajo colaborativo entre robots y humanos. En conjunto con el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), Humandroid, Unitree y Deep Robotics, analizaron sus procesos y tareas, y las calsificaron como riesgo inminente, de exposición y eficiencia. Entre estas se incluían trabajos en altura, con tensión, gestión de emisiones gaseosas, fuego, entre otras, y se plantearon extraer el cuerpo de los colaboradores de esos ámbitos. Eligieron 33 tareas que realizan en la empresa y detectaron la posibilidad de hacer “teleoperación”; en otras palabras, adoptaron la capacidad de que un colaborador mueva guantes ápticos y haga trabajar al robot -teloperando un humamoinde- sin necesidad de estar en el lugar, evitando la exposición a situaciones de riesgo.

Robots humanoides trabajando en entornos industriales

Una industria en movimiento

Hoy por hoy, los usos de los robots humanoides son limitados: muchas veces trabajan en cintas, clasificando paquetes, moviendo materiales livianos, transportando pallets y haciendo control de calidad.

Sin embargo, el especialista considera que se va a generar “una disrupción en la economía y en la fuerza laboral”. Hoy, un robot humanoide -no industrial- está en el orden de los US$100.000, mientras que un empleado cuesta unos US$50.000 al año, según estadísticas que maneja la empresa. Ahora bien, para 2030, está estimado que los robots costarán US$10.000/15.000 y el valor de trabajo de estos será de US$5 la hora. “No habrá mano de obra que pueda competir contra eso”, opinó Parise.

El cambio de panorama implica que se crearán otras profesiones que deberán “atender” a estos nuevos empleados: mecánicos para los robots, entrenadores para que aprendan a hacer los procesos propios de cada empresa, alguien encargado de la parte logística y de la electricidad. “Nosotros estamos viendo que se van a crear nuevos puestos y estamos en diálogo con universidades para que formen a los profesionales del futuro”, explicó Parise.

Humandroid está en diálogo con universidades para que formen a los profesionales que trabajarán con robots Humandroid

La inteligencia artificial está integrada en los robots, que se entrenan con un aprendizaje por refuerzo. “Y vamos hacia que las inteligencias artificiales evolucionen tanto que creemos que, para el 2030, los robots van a mirar y van a aprender. Entonces, vos te vas a poder comprar un robot para tu industria, tu casa, al que le muestres cómo te gusta doblar la ropa, y el robot va a mirar, va a grabar y va a aprender”, explicó Parise.

Vale aclarar que todavía la adopción es muy prematura, tal como lo explican desde TGN, la empresa mencionada anteriormente, que hizo un fuerte trabajo de adopción de esta tecnología. “El desafío todavía es contar con una buena infraestructura de cómputo; también es necesario cuidar los temas de ciberseguridad y tener en cuenta que estos robots navegan muy bien en ámbitos confiandos, pero todavía no en lugares abiertos”, compartió Eduardo Mascaro, subgerente de tecnología operativa de TGN. Además, son robots que, por el momento, solo pueden realizar tareas sencillas y repetitivas, como levantar objetos livianos, aunque van camino a seguir mejorando.

Parise señaló que el reemplazo de la fuerza laboral se piensa sobre todo para tareas críticas y peligrosas. “Hay personas que trabajan al lado de hornos y que, por el calor, se le secan los riñones”, ejemplificó. Además, agregó que hay industrias que les cuesta conseguir mano de obra para ciertos trabajos porque son repetitivos, físicamente exigentes o forman parte de procesos rutinarios. En ese contexto, los robots aparecen como una alternativa para cubrir esas necesidades, asumir las tareas más pesadas o monótonas y permitir que los trabajadores se enfoquen en actividades de mayor valor agregado.

Hoy, la industria está liderada principalmente por China y Estados Unidos, además de algunos países europeos, y por Japón y Corea. “Al ser hoy la adopción muy temprana, nos imaginamos que en 2027 la implementación será para asistir operarios, ir formando a los robots y mecánicos, para que en 2028 la tecnología esté bien sólida y pueda escalar en las empresas”, concluyó.