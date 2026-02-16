LA NACION

El impactante video de robots practicando kung fu que exhibe el poderío tecnológico chino

La demostración formó parte del evento televisivo más visto del país y reforzó el mensaje oficial sobre innovación, manufactura avanzada y liderazgo global

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
LA NACION
Robots humanoides practican kung fu en un escenario en China
Robots humanoides practican kung fu en un escenario en China

PEKÍN.– El programa de televisión más visto de China, la tradicional gala del Festival de Primavera de la cadena estatal CCTV, se emitió este lunes como una poderosa vidriera de la política industrial del país y de la ambición de Pekín por liderar el desarrollo de robots humanoides y redefinir el futuro de la manufactura.

Cuatro empresas emergentes consideradas entre las más prometedoras del sector —Unitree Robotics, Galbot, Noetix y MagicLab— presentaron sus desarrollos durante el evento, una cita televisiva de alcance masivo comparable a la Super Bowl en Estados Unidos. La gala suele reunir a la mayoría de la audiencia del país y combina entretenimiento, narrativa patriótica y mensajes estratégicos del gobierno.

Los robots humanoides chinos que practican kung fu
Los robots humanoides chinos que practican kung fu

El entusiasmo por los robots humanoides llega en un momento clave para la industria tecnológica china. Actores relevantes como AgiBot y Unitree se preparan para salir a bolsa este año, mientras que numerosas startups de inteligencia artificial aprovechan los nueve días de vacaciones del Año Nuevo Lunar para lanzar nuevos modelos y captar la atención de inversores y autoridades.

Robots humanoides actúan en una feria robótica, antes del Año Nuevo Lunar, en Pekín
Robots humanoides actúan en una feria robótica, antes del Año Nuevo Lunar, en PekínVincent Thian - AP

La edición del año pasado dejó una imagen que recorrió el mundo: 16 robots humanoides de tamaño real fabricados por Unitree bailando al unísono y haciendo girar pañuelos junto a artistas humanos. Semanas después, el fundador de la compañía fue recibido por el presidente Xi Jinping en un simposio tecnológico de alto nivel, el primero de ese tipo desde 2018.

El impacto simbólico del regreso de los humanoides al escenario fue reforzado incluso por la diplomacia china en redes sociales. “Los robots de kung fu toman el escenario”, escribió en X Lin Jian, vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores, al destacar que, un año después de sorprender al público con coreografías de baile, los humanoides regresan a la Gala del Festival de Primavera con demostraciones de artes marciales. “Precisión, potencia y equilibrio perfecto: la tradición se une al futuro”, celebró, en un mensaje que resume la narrativa oficial de Pekín sobre la fusión entre herencia cultural y vanguardia tecnológica.

En el último año, Xi se reunió con cinco fundadores de empresas de robótica, una cifra comparable a los encuentros que mantuvo con emprendedores del sector de vehículos eléctricos y semiconductores. Esa atención política inusual elevó el perfil de una industria aún incipiente, pero considerada estratégica.

La gala de la CCTV, que en 2025 captó cerca del 79% de la audiencia televisiva en vivo, fue utilizada durante décadas para exhibir las prioridades tecnológicas del país, desde el programa espacial hasta los drones y la automatización industrial. “Lo que distingue a este evento es la cercanía entre la política industrial y el espectáculo en horario central”, explicó Georg Stieler, director general para Asia y responsable de robótica y automatización de la consultora Stieler.

Las empresas que suben a ese escenario reciben beneficios concretos: contratos gubernamentales, interés de inversores y acceso preferencial al mercado”, añadió. En ese sentido, la gala funciona no solo como entretenimiento, sino como una herramienta de señalización económica y geopolítica.

Un robot humanoide que lleva un tocado tradicional es exhibido en una feria robótica en Pekín
Un robot humanoide que lleva un tocado tradicional es exhibido en una feria robótica en PekínVincent Thian - AP

Agencia Reuters

LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de El Mundo
  1. Robaron millones en un banco en Alemania y nadie se dio cuenta: por qué todavía no atraparon a los ladrones
    1

    Robaron millones en un banco en Alemania y nadie se dio cuenta: por qué todavía no atraparon a los ladrones

  2. Zelensky exige a Estados Unidos una garantía de seguridad por 20 años como condición para firmar la paz con Rusia
    2

    Zelensky exige a Estados Unidos una garantía de seguridad por 20 años como condición para firmar la paz con Rusia

  3. Protesta en la Sorbona por Quentin, el joven militante de ultraderecha que murió tras una golpiza en Lyon
    3

    Protesta en la Sorbona por Quentin, el joven militante de ultraderecha que murió tras una golpiza en Lyon

  4. La ofensiva religiosa de Putin que gana terreno en África
    4

    Cómo la Iglesia Ortodoxa se convirtió en una herramienta clave de Moscú en África