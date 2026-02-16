El impactante video de robots practicando kung fu que exhibe el poderío tecnológico chino

PEKÍN.– El programa de televisión más visto de China, la tradicional gala del Festival de Primavera de la cadena estatal CCTV, se emitió este lunes como una poderosa vidriera de la política industrial del país y de la ambición de Pekín por liderar el desarrollo de robots humanoides y redefinir el futuro de la manufactura.

Cuatro empresas emergentes consideradas entre las más prometedoras del sector —Unitree Robotics, Galbot, Noetix y MagicLab— presentaron sus desarrollos durante el evento, una cita televisiva de alcance masivo comparable a la Super Bowl en Estados Unidos. La gala suele reunir a la mayoría de la audiencia del país y combina entretenimiento, narrativa patriótica y mensajes estratégicos del gobierno.

Los robots humanoides chinos que practican kung fu

El entusiasmo por los robots humanoides llega en un momento clave para la industria tecnológica china. Actores relevantes como AgiBot y Unitree se preparan para salir a bolsa este año, mientras que numerosas startups de inteligencia artificial aprovechan los nueve días de vacaciones del Año Nuevo Lunar para lanzar nuevos modelos y captar la atención de inversores y autoridades.

Robots humanoides actúan en una feria robótica, antes del Año Nuevo Lunar, en Pekín Vincent Thian� - AP�

La edición del año pasado dejó una imagen que recorrió el mundo: 16 robots humanoides de tamaño real fabricados por Unitree bailando al unísono y haciendo girar pañuelos junto a artistas humanos. Semanas después, el fundador de la compañía fue recibido por el presidente Xi Jinping en un simposio tecnológico de alto nivel, el primero de ese tipo desde 2018.

El impacto simbólico del regreso de los humanoides al escenario fue reforzado incluso por la diplomacia china en redes sociales. “Los robots de kung fu toman el escenario”, escribió en X Lin Jian, vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores, al destacar que, un año después de sorprender al público con coreografías de baile, los humanoides regresan a la Gala del Festival de Primavera con demostraciones de artes marciales. “Precisión, potencia y equilibrio perfecto: la tradición se une al futuro”, celebró, en un mensaje que resume la narrativa oficial de Pekín sobre la fusión entre herencia cultural y vanguardia tecnológica.

Kung Fu Robots Take the Stage 🤖



One year after dancing, China’s humanoid robots return to the Spring Festival Gala with breathtaking kung fu. Precision, power, and perfect balance—tradition meets the future. pic.twitter.com/lYvgQ2aXWK — Lin Jian 林剑 (@SpoxCHN_LinJian) February 16, 2026

En el último año, Xi se reunió con cinco fundadores de empresas de robótica, una cifra comparable a los encuentros que mantuvo con emprendedores del sector de vehículos eléctricos y semiconductores. Esa atención política inusual elevó el perfil de una industria aún incipiente, pero considerada estratégica.

La gala de la CCTV, que en 2025 captó cerca del 79% de la audiencia televisiva en vivo, fue utilizada durante décadas para exhibir las prioridades tecnológicas del país, desde el programa espacial hasta los drones y la automatización industrial. “Lo que distingue a este evento es la cercanía entre la política industrial y el espectáculo en horario central”, explicó Georg Stieler, director general para Asia y responsable de robótica y automatización de la consultora Stieler.

“Las empresas que suben a ese escenario reciben beneficios concretos: contratos gubernamentales, interés de inversores y acceso preferencial al mercado”, añadió. En ese sentido, la gala funciona no solo como entretenimiento, sino como una herramienta de señalización económica y geopolítica.

Un robot humanoide que lleva un tocado tradicional es exhibido en una feria robótica en Pekín Vincent Thian� - AP�

Agencia Reuters