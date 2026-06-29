El vertiginoso aumento de los precios de los iPads y las Xbox habla de la crisis que está por venir

En tan solo cinco horas, el jueves pasado, Apple y Microsoft subieron los precios de productos electrónicos populares como las consolas Xbox, las Mac y los iPad. Las dos compañías atribuyeron la decisión a una escasez sin precedentes de chips de memoria, provocada por el auge de la inteligencia artificial (IA). Y, a pesar de los esfuerzos de gran repercusión para aumentar la oferta, no se prevé que la escasez y sus efectos en los precios al consumidor desaparezcan pronto.

Según informes de la prensa surcoreana, este lunes Samsung y SK Hynix anunciarán nuevas inversiones de fabricación de chips por el valor de cientos de miles de millones de dólares. Según informó el viernes el periódico Maeil Business Newspaper, se espera que el Grupo Samsung, del que forma parte Samsung Electronics, presente un plan de inversión de 1 cuatrillón de wones (651.000 millones de dólares) para la próxima década, que sería el mayor programa de este tipo en la historia del país.

Aun así, los ejecutivos del sector advierten que la escasez persistirá durante años, ya que los nuevos centros de datos absorberán volúmenes cada vez mayores de chips. El director ejecutivo de Micron Technology Inc., Sanjay Mehrotra, declaró el miércoles que, si bien la disponibilidad de chips podría mejorar para 2028, todavía no hay certeza sobre cuándo la oferta podrá satisfacer la demanda.

Se prevé que los nuevos centros de datos absorberán volúmenes cada vez mayores de chips Shutterstock - Shutterstock

Esto significa que es probable que los precios de los chips sigan subiendo, lo que obligará a los consumidores a pagar más por computadoras, celulares y otros dispositivos. El precio de un chip DDR5 que se usa habitualmente en computadoras personales ya se ha cuadruplicado en el último año, según datos de inSpectrum Tech Inc.

“Dado que la escasez de oferta y demanda probablemente persistirá hasta 2028, es poco probable que los precios bajen antes de 2027”, afirmó Jake Silverman, analista de Bloomberg Intelligence, y agregó: “Los precios de los productos electrónicos de consumo podrían tener que seguir subiendo, aunque a un ritmo más moderado, simplemente para mantener márgenes de beneficio saludables”.

El auge de la infraestructura de IA, liderado por las unidades de procesamiento gráfico (GPU) de Nvidia Corp., ha revolucionado el mercado de la memoria. La escasez se ha visto agravada por el hecho de que la industria no supo anticipar el aumento exponencial de la demanda.

Ralentización durante la pandemia

Tras sufrir un enorme exceso de oferta de chips a raíz de la pandemia de Covid-19, las empresas dejaron de invertir en la expansión de su capacidad de producción. Ahora, el pequeño grupo de fabricantes que sobrevivió —algunos por un margen muy estrecho— se encuentra en una posición privilegiada. Los inversores los adoran, sus clientes están desesperados y sus beneficios alcanzan niveles récord.

Apple está presionando a la administración Trump para obtener autorización para comprar chips de memoria al fabricante chino ChangXin Memory Technologies, que figura en la lista negra de Estados Unidos, según informó el periódico británico Financial Times. Esto pone de relieve los desafíos de la cadena de suministro global a los que se enfrentan los fabricantes de productos electrónicos.

Y no solo escasean los chips de memoria. Los chips lógicos utilizados en la informática también faltan, lo que provoca un aumento de los precios. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), el mayor fabricante mundial de chips lógicos avanzados, no podrá satisfacer la demanda de los clientes estadounidenses, incluso con la puesta en marcha de nuevas fábricas en Estados Unidos en los próximos años, según declaró el director ejecutivo de la compañía, CC Wei, a los accionistas este mes.

Jensen Huang, CEO de Nvidia I-HWA CHENG - AFP

“El desarrollo de la IA ha superado nuestras expectativas”, declaró posteriormente. Wei añadió que incluso le preguntó al director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, por qué no le había advertido con antelación sobre el auge de la IA. Según Wei, Huang tampoco previó el aumento exponencial de la demanda. “Nadie predijo esto, ni siquiera TSMC”, dijo Wei.

Las empresas están ampliando su producción lo más rápido posible. Se espera que las inversiones previstas por TSMC solo para este año alcancen los US$56.000 millones. SK Hynix planea una salida a bolsa en Estados Unidos valorada en US$29.000 millones, después de que su presidente, Chey Tae-won, declarara este mes su intención de duplicar la capacidad de producción en los próximos cinco años. Incluso antes del anuncio previsto para el lunes, Samsung ya tenía previsto invertir más de US$73.000 millones este año en la ampliación de su capacidad de producción e investigación.

Por su parte, Micron está intentando aumentar la producción de sus instalaciones actuales, al tiempo que amplía su oferta mediante una adquisición en Taiwán. La compañía también está construyendo nuevas fábricas en los estados estadounidenses de Idaho y Nueva York.

“Estamos haciendo todo lo posible”, declaró Manish Bhatia, vicepresidente ejecutivo de operaciones globales de Micron, en una entrevista el miércoles, y agregó: “Incluso este año hemos aumentado las inversiones de capital para impulsar la productividad y extraer más producción de nuestras fábricas actuales”.

Para los consumidores interesados ​​en comprar una Xbox o una MacBook, sin embargo, esto representa un esfuerzo insuficiente y tardío. Sony Group Corp., por ejemplo, aumentó el precio de su consola insignia, la PlayStation 5, hasta en US$150 en marzo. Desde entonces, los precios de los chips de memoria han seguido subiendo.