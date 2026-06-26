La euforia por SpaceX se enfría: muchos inversores que compraron tras la IPO ya están en pérdida

Luego de su exitosa salida a la Bolsa, SpaceX registró una fuerte caída esta semana. Durante sus primeros días de cotización, la acción llegó a un máximo de US$225,6, pero a las 16 de este viernes se ubicó en US$151,8. Aun así, el precio se mantiene por encima de los US$135 fijados para la oferta pública inicial (IPO).

Quienes participaron de la IPO continúan por encima del precio de colocación. Sin embargo, muchos de los que compraron acciones una vez que comenzaron a cotizar en el mercado abierto ahora están en pérdida o prácticamente sin ganancias.

SpaceX comenzó a cotizar en Wall Street el pasado 12 de junio y se trató de la mayor oferta pública inicial de la historia. Ese día, la acción cerró a US$160,9, un aumento del 19,2%, y la empresa alcanzó una valoración total de US$1,77 billones, superando el récord de recaudación de US$25.600 millones de la petrolera Saudi Aramco en 2019 y la valoración de US$1,7 billones del mismo grupo.

En este escenario de altas expectativas, la compañía amplió la semana siguiente su venta de acciones y elevó los ingresos de su oferta pública de venta (OPV) a un valor de US$85.700 millones, informó la agencia EFE. En detalle, SpaceX anunció el cierre de su OPV tras colocar un total de 638.888.888 acciones ordinarias, incluida la sobreasignación de los suscriptores para adquirir 83.333.333 títulos adicionales.

La firma también comunicó que seguirá adelante con su adquisición de la startup de inteligencia artificial Cursor por 60.000 millones de dólares. Se espera que la operación se cierre en el tercer trimestre, indicó Bloomberg.

Según la plataforma digital IOL Inversiones, SpaceX constituye un caso atípico. La compañía esperó 24 años para cotizar en la Bolsa, frente a los 6-7 años promedio que demoraron las “Magnificent Seven” (MAGS7, las siete empresas tecnológicas estadounidenses que han impulsado buena parte de las ganancias de Wall Street en los últimos años).

SpaceX esperó 24 años para cotizar en la Bolsa John Raoux - AP

“No lo necesitaba: se financiaba con capital privado a valuaciones crecientes y permitía a sus empleados vender acciones mediante tender offers", explicaron de Invertir Online, y agregaron: “Lo que cambió fue la IA. xAI dejó de poder financiarse con la caja de Starlink y los centros de datos que SpaceX proyecta no se sostienen solo con flujo operativo”.

La compañía incluye tres negocios: por un lado, el servicio de internet satelital Starlink, que cuenta con 10,3 millones de suscriptores y generó US$11.400 millones de ingresos en 2025. Por otro lado, se encuentra ​SpaceX, la línea de negocio que incluye el lanzamiento de cohetes reutilizables que factura alrededor de US$4000 millones, aunque pierde a nivel operativo, por el gasto en investigación y desarrollo de Starship.

Por último, está el negocio de xAI, “el déficit de caja”. En este sentido, explican que “la división de inteligencia artificial tiene ingresos incipientes que se complementan con un gran gasto en desarrollo de infraestructura que superó los US$7700 millones en un solo trimestre.