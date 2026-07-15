El 22 de julio llegan los nuevos plegables de Samsung con una novedad en su diseño

Los próximos dispositivos plegables de Samsung tendrán un pliegue en la pantalla menos visible gracias a la tecnología Flex Titanium, que además refuerza la resistencia y mejora la eficiencia energética general.

Flex Titanium es una tecnología de pantalla que aprovecha la resistencia del titanio para reforzar la experiencia que los usuarios de los dispositivos plegables Galaxy esperan de esta categoría: “una experiencia visual más amplia e inmersiva, con un pliegue menos visible, sin comprometer la durabilidad ni la portabilidad”, ha citado Samsung en una nota de prensa.

Este elemento, aunque bastante flexible, según ha indicado Samsung, plantea retos de ingeniería cuando se aplica a la estructura fina de una pantalla plegable, y para resolver los problemas que genera, la compañía ha integrado una película de aleación de titanio y una placa de titanio.

Así podría verse el Samsung Galaxy Z Fold Wide, a mitad de camino entre los Flip (con tapita) y los Fold (tipo libro)

La película de aleación de titanio tiene un grosor “excepcionalmente fino”, de aproximadamente un tercio del grosor medio de un cabello humano, lo que ha permitido desarrollar un panel de pantalla más delgado.

Esta película se sitúa bajo el panel OLED para reforzar la pantalla desde el interior y ofrecer una rigidez mecánica 20 veces superior, como asegura Samsung. Debajo de ella se encuentra una placa de titanio, una estructura flexible que sostiene el módulo de pantalla y que ofrece una unión “más firme” al eliminar los espacios de aire entre el módulo y el adhesivo de la propia placa con unas microperforaciones.

En conjunto, Samsung explica que “la nueva estructura ofrece un soporte más estable bajo la pantalla cuando está desplegada, al tiempo que conserva la flexibilidad necesaria para soportar pliegues repetidos”, además de mejorar la eficiencia energética general.

La compañía tecnológica ha confirmado que la tecnología Flex Titanium se ha empleado en la nueva generación de dispositivos plegables Galaxy, que se presentarán en el evento ‘Galaxy Unpacked’ organizado el 22 de julio.