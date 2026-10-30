El CEO de Reddit marca la caída del tráfico web, que vincula con la IA presente en las búsquedas de Google

Reddit, uno de los foros más longevos y populares de internet, ha experimentado una caída notable en el tráfico referido durante el tercer trimestre que atribuye directamente a los resúmenes (AI Overviews) o el modo de búsqueda con IA (AI Mode).

El cofundador y director ejecutivo de Reddit, Steve Huffman, ha constatado que “la búsqueda en Internet -y la forma en que las personas descubren cosas en línea- sigue cambiando de manera rápida y significativa”, en una llamada con inversores con motivo de los resultados del tercer trimestre.

Estos cambios han hecho que el tráfico referido haya disminuido notablemente a lo largo del trimestre y especialmente en las semanas finales. Este dato se refiere al tráfico que llega desde enlaces compartidos en otros sitios web, ya sean páginas, publicaciones en redes sociales o motores de búsqueda.

Huffman ha apuntado, además, que la situación se ha extendido al cuarto trimestre. “En el mes de octubre, hemos observado que el tráfico proveniente de búsquedas ha disminuido en más de 1 millón de referencias, en promedio, por semana”, ha señalado.

Para el directivo, el motivo se encuentra en la nueva búsqueda con inteligencia artificial de Google. “La realidad es que el Modo IA no genera tráfico. Ni para nosotros ni para nadie, hasta donde yo sé”, ha apuntado Huffman, quien ha explicado que “se trata, sencillamente, de un cambio fundamental en el funcionamiento de Google. Antes servía para atraer tráfico; ahora, ya no”, como recogen en The Verge.

Ambas funciones ofrecen una búsqueda en formato conversacional que devuelve al usuario una respuesta detallada a las cuestiones que plantea, que se muestran en la parte superior del buscador, e incluyen enlaces que llevan a las fuentes de donde procede la información que la IA ha utilizado.

Sin embargo, al dar al usuario la información que necesita, este siente menos la necesidad de cliquear en el enlace para consultar la información que buscaba, lo que está cambiando la forma en que funciona internet.

Desde la aparición de AI Overviews y el modo de búsqueda con IA, Google ha defendido que sus herramientas han tenido un impacto positivo en el tráfico, alegando que han crecido los clics de calidad, es decir, con los que las personas se quedan en la página web en lugar de salir al instante.

Esta tendencia a clicar menos por parte de los usuarios tiene un impacto en la monetización de las páginas web que dependen de los ingresos procedentes de los anuncios y las visitas, como ya denunció el año pasado el director ejecutivo de Cloudflare, Matthew Prince, cuando advirtió del cambio que se avecinaba en Internet y su impacto en los editores.

Recientemente, un juez en Estados Unidos desestimó las demandas interpuestas contra Google por la empresa de tecnología educativa Chegg y la compañía matriz de Rolling Stone, Penske Media Corporation, que acusaban a la tecnológica de desviar tráfico web mediante su función de resumen AI Overviews, al no sostenerse ante la ley antimonopolio del país.