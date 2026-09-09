El iPhone plegable tendrá un precio de US$2000 y acaparará el 40% de las ventas del sector, según los especialistas

Se espera que Apple revele un costoso iPhone plegable (llamado iPhone Ultra o iPhone Duo) durante un evento de presentación este miércoles en su sede central de Cupertino, California.

El evento, el primero con el nuevo CEO John Ternus al mando, representará la renovación más notable del producto estrella de Apple desde que eliminó el botón de inicio físico en el iPhone X en 2017. El iPhone generó 209.600 millones de dólares, algo más de la mitad de las ventas de Apple, en su año fiscal más reciente.

El discurso principal será también la primera intervención pública prolongada de Ternus, quien anteriormente se desempeñó como jefe de hardware de Apple, pero mantuvo un perfil público bajo, más allá de unas pocas presentaciones de productos e iniciativas de sostenibilidad. Le corresponderá a Ternus convencer a los clientes de Apple de que necesitan un dispositivo plegable que podría superar los 2000 dólares de precio, un nuevo máximo para una marca global que ha definido el lujo masivo.

Aunque Samsung y Huawei venden teléfonos plegables desde 2019, estos dispositivos han seguido siendo un nicho para entusiastas de la tecnología: los plegables representan menos del 2% del volumen total de smartphones que se venden cada año; podrían llegar a los 100 millones de unidades acumuladas desde 2019 en los próximos tres años.

Sin embargo, incluso con un precio elevado, firmas de análisis como Counterpoint esperan que Apple venda cada iPhone plegable que logre fabricar y que alcance una cuota del 40% de este lucrativo mercado para finales del próximo año.

La posible cuota de mercado que Apple podría lograr este año con su smartphone plegable, según estimaciones de la firma Counterpoint

Los analistas también prevén que Apple se beneficie de su llegada tardía a la categoría de teléfonos plegables al haber superado desafíos clave de ingeniería, como la creación de una bisagra elegante pero resistente, capaz de soportar aperturas continuas y de minimizar la marca del pliegue en la pantalla.

Un desafío importante que aún persiste es la resistencia de los dispositivos al polvo y al agua, un área en la que el Pixel 10 Pro Fold más reciente de Google superó a la oferta de Samsung al obtener una certificación IP68, lo que significa que el equipo es totalmente resistente al polvo y puede sumergirse en un metro de agua.

También se espera que el evento del miércoles marque un cambio significativo en el calendario anual de lanzamientos de Apple.

Si bien los analistas prevén que Apple muestre nuevos relojes, anticipan que la compañía pospondrá las actualizaciones de sus modelos de iPhone más accesibles hasta la próxima primavera, centrándose exclusivamente en el nuevo dispositivo plegable y en su línea iPhone Pro y Pro Max.

La medida busca suavizar el ciclo de ventas anual de Apple, que habitualmente registra un fuerte incremento de ingresos durante el trimestre de las fiestas de fin de año en Estados Unidos y Europa.

Reuters