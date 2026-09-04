iPhone Ultra: qué se sabe del primer teléfono plegable de Apple

El próximo 9 de septiembre veremos los nuevos iPhone 18 tal como publicó Tim Cook, saliente CEO de la compañía, en su perfil de X. Allí se espera que la compañía el iPhone 18 Pro y Pro Max (pero no el iPhone 18 a secas, que quedaría para principios del año próximo), y también su primer teléfono plegable, conocido informalmente como el iPhone Ultra.

Como sucedió en otras ocasiones, no sabemos exactamente qué hardware llevará en su interior, pero tenemos una aproximación de cómo se verá en base a maquetas que usan los creadores de fundas para adaptar su diseño, y datos que han aparecido del equipo.

Una aproximación de cómo podría verse el iPhone Ultra, el primer smartphone plegable de Apple

Según múltiples rumores, el iPhone plegable tendrá una pantalla externa (la frontal) de 5,5 pulgadas, y una interna (la que se dobla) de 7,7 o 7,8 pulgadas, en un formato similar al del reciente Galaxy Z Fold8 de Samsung: tiene el tamaño aproximado de un pasaporte, un poco más ancho y corto que un smartphone convencional, pero que permite ofrecer una pantalla interna alargada similar en dimensiones a la de un iPad mini. Xiaomi, Motorola y otras compañías van por el mismo camino, que inició Huawei con la línea Pura X Max.

El iPhone Ultra tendría un chasis hecho en titanio y una bisagra diseñada para reducir al máximo la visibilidad del pliegue de la pantalla interna; Samsung también usa una película de titanio para darle más firmeza a la pantalla plegable cuando está extendida.

Según varios rumores, Apple desarrolló un tipo de pantalla flexible (que fabricará Samsung) que integra la capa sensible al tacto en la pantalla misma, lo que permite hacerla más delgada al tiempo que reduce la depresión que se forma donde la pantalla se pliega.

Un "dummy" del supuesto iPhone Fold, una maqueta que tienen los fabricantes de fundas y otros accesorios para probar el volumen general del equipo

Según Mark Gurman, periodista de Bloomberg especializado en Apple, la compañía usará para la pantalla interna algunas funciones y organización de apps hoy asociadas al iPadOS, parecido a lo que hacen Samsung y otras compañías con dispositivos plegables, que en la pantalla interna grande hacen que el celular se comporte como una tableta.

Esta semana Xiaomi confirmó que dos días antes del evento de Apple presentará su propio plegable de tamaño medio, el Xiaomi 18 Fold, de aspecto similar aunque levemente más compacto (5,4″ para la pantalla externa, 7,5″ para la flexible interna).

El Xiaomi 18 Fold que se presentará el 7 de septiembre de 2026, dos días antes del evento de Apple

Sacando eso, sabemos que el equipo tendrá solo dos cámaras traseras (con un lente normal y otro gran angular); que incorporará Touch ID (el sensor de huellas digitales) en un lateral para poder desbloquear el equipo y validar nuestra identidad sin importar qué pantalla estamos buscando; que usaría el mismo chip A20 Pro que estará presente en el iPhone 18 Pro y Pro Max, que llevará una batería cercana a los 5000 mAh de autonomía.

El iPhone Fold llevará 12 GB de RAM para poder usar la nueva Siri AI, que requiere esa cantidad de memoria para funcionar.

También, que será caro: sus competidores están pidiendo unos 2000 dólares por este tipo de equipos; según la consultora TrendForce, el iPhone Ultra tendrá un precio base de entre 2000 y 2300 dólares, y podría llegar a los 3000 dólares en su configuración máxima de almacenamiento.

El hardware probable de los tres iPhone que Apple presentará el 9 de septiembre

No hay datos oficiales sobre los precios, pero ya sabemos de boca de la propia compañía que serán más caros que las generaciones anteriores por el aumento de precio de los componentes que trajo la revolución de la inteligencia artificial generativa.