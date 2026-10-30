Expertos cripto apuntan a Corea del Norte como la responsable del hackeo a Binance

LONDRES.- Tras conocerse la noticia de que Binance, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo, había sufrido un ataque y el robo de más de US$6000 millones, varias empresas de inteligencia blockchain comenzaron a buscar responsables y a marcar a un país en particular: la Corea del Norte de Kim Jong-un.

La firma con sede en Estados Unidos TRM señaló que una unidad de hackers de Corea del Norte podría estar detrás del robo. En una publicación en su web el jueves, TRM atribuyó el ataque a TraderTraitor, que describió como la unidad de hackers de élite de Corea del Norte. “Hacemos esta evaluación con un alto grado de confianza”, afirmó.

Sospechan que Corea del Norte está detrás del hackeo millonario a Binance HANDOUT - KCNA

“Un atacante movió aproximadamente 6360 millones de dólares estadounidenses desde billeteras de Binance en diez blockchains, la mayoría en unos 20 minutos”, indicó TRM. Eso convertiría el hackeo en el mayor robo de criptomonedas jamás registrado, agregó.

La metodología usada se parece a la que se aplicó hace un mes para robar criptoactivos por más de 350 millones de dólares de la plataforma cripto Bitget.

“Varias características de este ataque coinciden con robos anteriores vinculados a Corea del Norte, incluido el hackeo de Bybit”, apuntó TRM. Y es que otra plataforma de intercambio de criptomonedas, Bybit, sufrió un golpe de 1500 millones de dólares en febrero del año pasado cuando fue hackeada y entonces el FBI dijo que Corea del Norte y TraderTraitor fueron los responsables.

Binance Cseh Ioan - Grafvision

La empresa de análisis de blockchain Chainalysis también consideró que el hackeo “probablemente fue realizado por el grupo TraderTraitor de la RPDC”, escribió en X su cofundador y director ejecutivo, Jonathan Levin, empleando las siglas del nombre oficial de la nación asiática, República Popular Democrática de Corea.

Consultado sobre los posibles vínculos con Pyongyang, un portavoz de Binance se limitó a decir que la empresa está “trabajando estrechamente con nuestros socios de las fuerzas de seguridad para confirmar la identidad de los delincuentes y llevarlos ante la justicia”.

Expertos afirman que el Norte recurrió al hackeo de criptomoneda y a otras actividades cibernéticas ilícitas como fuente de divisas extranjeras, muy necesarias para sostener su asediada economía y financiar su programa nuclear, tras las duras sanciones de Naciones Unidas y otras dificultades.

La agencia de espionaje de Corea del Sur dijo en diciembre de 2022 que hackers norcoreanos habían robado un estimado de US$1100 millones en criptomonedas y otros activos virtuales en los últimos cinco años, más de la mitad solo en 2022. Indicó que la capacidad para sustraer activos digitales estaba considerada de las mejores del mundo.

Binance ANTON ZUBCHEVSKYI - Shutterstock

Changpeng Zhao, también conocido como CZ, fundó Binance en 2017. En 2023 se declaró culpable de un delito grave relacionado con no impedir el lavado de dinero en la plataforma, y dejó el cargo de director ejecutivo de la empresa. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indultó a Zhao en 2025.

En una publicación el jueves en X, Zhao indicó que “los fondos de los usuarios están seguros”, pero añadió que el robo “sí parece un hackeo a Binance”. Dijo después, aunque ya no gestiona la compañía: “Como accionista, espero que todos los fondos de los usuarios estén totalmente cubiertos”.

Binance's initial investigation suggests that the security incident may involve a compromised DevOps engineer’s laptop, which allowed an attacker to gain access to a service container and submit unauthorized withdrawal transactions. We have found no evidence of any wallet private… pic.twitter.com/5REncAI77y — Binance (@binance) October 30, 2026

Binance comunicó el jueves que cubriría las pérdidas derivadas del aparente hackeo. El suceso plantea también preguntas acerca de por qué no había controles más sólidos, dijo Kok Tin Gan, cofundador y director ejecutivo de la firma de ciberseguridad NyxLab.

“Parece que una sola firma dio al atacante un token de acceso total y sin caducidad a una billetera caliente de Binance”, indicó en referencia a las billeteras de criptomonedas que guardan digitalmente las “claves privadas” de los usuarios, o autorizaciones únicas, y que están conectadas a internet.

Binance dijo en X que no había “encontrado evidencia de ninguna filtración de claves privadas de billeteras” y que publicaría más detalles técnicos cuando concluya su investigación. La empresa, además, colabora ‌con las ⁠fuerzas del orden de todo ​el ⁠mundo, entre ⁠ellas el Buró Federal ​de Investigación (FBI) y ‌el Servicio Secreto ​de ​Estados Unidos (USSS).

La plataforma suspendió todas las operaciones de retiro, mientras que aseguró que los fondos de los usuarios están a salvo y que cualquier pérdida no recuperada será cubierta por las reservas de la empresa.

Agencias AP y Reuters.