El nuevo LG UltraGear es el primer monitor Full HD en alcanzar una frecuencia de actualización de 1000 Hz para juegos

LG ha presentado su nuevo monitor gamer UltraGear (25G590B), el primero Full HD con una frecuencia de actualización nativa que alcanza los 1000 Hz, ofreciendo un alto rendimiento de pantalla para juegos competitivos, garantizando una respuesta visual ultrarrápida y nitidez de movimiento constante.

La compañía coreana ha diseñado este nuevo monitor pensando en los videojuegos de ritmo rápido, aquellos en los que los jugadores necesitan agilidad para reaccionar con mayor rapidez y mantener la precisión, como los títulos de disparos en primera persona (FPS).

En este sentido, de cara a ofrecer experiencias que respondan a estas necesidades de rendimiento y velocidad, LG ha creado el monitor LG UltraGear (25G590B), que combina una pantalla Full HD de 24,5 pulgadas con una frecuencia de actualización de 1000 HZ, siendo “el primero del mundo” en alcanzarla.

LG presentó un monitor gamer con una tasa de refresco de 1000 Hz, es decir, actualiza lo que muestra en pantalla 1000 veces por segundo

La compañía ha matizado en un comunicado que, a diferencia de los monitores de modo dual, que “obligan a los jugadores a ajustar el tamaño de la pantalla o la resolución para alcanzar la máxima frecuencia de actualización”, el nuevo UltraGear ofrece un rendimiento nativo de 1.000 Hz en Full HD de forma predeterminada.

Esta configuración permite a los jugadores “seguir a sus oponentes y explorar el entorno del juego con eficiencia”, lo que se traduce en “tiempos de reacción más rápidos y una mejor toma de decisiones tácticas”.

Al respecto, una de las cuestiones que ha subrayado LG es la capacidad del monitor para proporcionar actualizaciones visuales ultrarrápidas, al tiempo que preserva la legibilidad de los menús e interfaces del juego y mantiene la nitidez de los objetos en pantalla, tanto en movimiento como estáticos.

Asimismo, también ha subrayado su enfoque para los juegos FPS porque impulsa la puntería precisa y la confirmación visual “casi instantánea”, factores considerados “clave” para la victoria durante las partidas.

Por otra parte, LG ha señalado que mejora aún más la precisión visual con la tecnología Motion Blur Reduction Pro, que hace que los objetos en movimiento “se vean más nítidos y sean más fáciles de seguir”. Por ejemplo, esta tecnología puede ayudar a seguir movimientos laterales rápidos, identificar objetivos con mayor claridad y mantener la concentración durante partidas intensas.

Además, la pantalla cuenta con un panel IPS avanzado combinado con una película de baja reflexión, lo que asegura “una reproducción de color uniforme y reduce los reflejos”. Estos elementos trabajan en conjunto para mejorar la visibilidad y la inmersión, como asegura la compañía.

Diseño y funciones de IA

LG ha detallado igualmente que su tamaño de 24,5 pulgadas está pensado específicamente para entornos de juego competitivos, ya que es un tamaño muy utilizado en los esports al permitir a los jugadores mantener los elementos visuales clave dentro de su campo de visión natural en todo momento.

El nuevo monitor UltraGear también cuenta con una base minimalista que combina una estética gamer con funcionalidad para ahorrar espacio y permitir un amplio rango de movimiento del ratón. Además, dispone de indicadores de calibración en la base que permiten ajustar con precisión la altura, el giro y la inclinación del monitor.

Su diseño culmina con una iluminación “sutil y elegante” del emblema UltraGear, que también sirve para ofrecer una iluminación ambiental personalizable.

Además de todo ello, el modelo 25G590B también incorpora funciones de inteligencia artificial (IA) para mejorar la experiencia inmersiva. Concretamente, incluye una función de optimización de escena con IA que añade realismo visual y profundidad ajustando de forma inteligente la configuración de imagen según el género del juego.

También dispone de una herramienta de sonido con IA para ofrecer una experiencia de audio espacial “más auténtica”, además de una comunicación “más nítida” a la hora de utilizar auriculares compatibles durante el periodo de juego.

Con todo, la firma ha adelantado que prevé lanzar el nuevo monitor LG UltraGear (25G590B) en mercados seleccionados durante la segunda mitad de 2026 y que llegará a otros mercados a lo largo de este año.