El Pixel Watch 4 llega con Gemini integrado y llamada de emergencia satelital

Google ha actualizado sus auriculares inalámbricos de botón con los nuevos Pixel Buds 2a e introducido los Pixel Buds Pro 2 en un nuevo color, a los que acompaña la cuarta generación del reloj inteligente Pixel Watch.

El evento ‘Made by Google’ celebrado este miércoles ha dado a conocer nuevos dispositivos del ecosistema de Google, que acompañarán a su serie de smartphones Pixel 10.

El año pasado la compañía presentó la segunda generación de Pixel Buds Pro, el modelo de gama alta de la línea de auriculares, que ahora estrena un nuevo color: Moonstone (gris).

Este año le ha llegado el turno a la serie A, con el nuevo Pixel Buds 2a, más pequeño y ligero. Su diseño ya no incluye una pequeña antenita para reforzar el ajuste a la oreja. En su lugar, utiliza un estabilizador ajustable con giro.

Dotado cada auricular de un procesador Tensor A1 con soporte para IA, un transductor de altavoz dinámico de 11mm y dos micrófonos, este dispositivo ofrece cancelación de ruido activa complementada con Silent Seal 1.5, una novedad respecto de su predecesor. También incluye un sensor que evita la sensación de presión y soporte para el audio espacial en estéreo.

Para mejorar la calidad de la voz en las llamadas, los dos auriculares cuentan con cubiertas de malla cortavientos y usan la inteligencia artificial de Gemini para que la voz se escuche de manera nítida.

Los Pixel Buds 2a ofrecen resistencia al agua y al polvo con IP54, y una autonomía de hasta diez horas de escucha con la cancelación de ruido desactivada (hasta siete con ella) y un total de 27 horas con la carga completa de la carcasa (hasta 20 con cancelación de ruido).

Este dispositivo admite carga por cable con el puerto USB y estará disponible en los colores verde musgo y lila, a partir del 9 de octubre, por 149 euros.

Pixel Watch 4, en dos tamaños y con conexión satelital

Otro dispositivo que se actualiza es Pixel Watch, que llega con la cuarta generación. Disponible en dos tamaños, de 41mm y 45mm, mantiene la apuesta de Google por la pantalla circular e integra Gemini para un control del reloj y las aplicaciones manos libres.

Pixel Watch 4 presenta una pantalla Actua 360, más inmersiva, que es un 10 por ciento grande y un 50 por ciento más brillante, ya que alcanza un pico de brillo de 3.000 nits, para poder usarla en el exterior.

#PixelWatch 4 comes in two sizes and with this first-of-its-kind Actua 360 domed display— everything on the watch is bigger, brighter, more fluid and personalized just for you. ⌚️ #MadeByGoogle 🫶



Learn more: https://t.co/ZKfk5FoAhb pic.twitter.com/s7EumUxn4E — Made by Google (@madebygoogle) August 20, 2025

La pantalla está reforzada con el cristal Corning Gorilla Glass 5 y se encuentra en un cuerpo fabricado con aluminio de grado aeroespacial, que es resistente al agua y al polvo con certificado IP68 y sumergible a 5ATM.

Este reloj incorpora 40 modos de actividad para ayudar a los usuarios a llevar una vida más activa, entre los que se encuentran yoga, HIIT y kickboxing. También cuenta con las herramientas de Fitbit para establecer y seguir planes de entrenamiento.

Sensores y comunicación satelital

También ayuda a realizar un seguimiento del bienestar general. Para ello cuenta con distintos sensores que le permiten registrar y seguir la frecuencia cardiaca, la respiración, la temperatura, el nivel de oxígeno en la sangre, así como signos de estrés y problemas de sueño.

Con el GPS de doble frecuencia, Pixel Watch 4 registra las rutas en el exterior con gran precisión. También tiene soporte para la comunicación por satélite para emergencias y funciones como la detección de pérdida de pulso, la comprobación de seguridad, detección de caídas y de accidentes de coche.

Google ha destacado la autonomía de este reloj, que alcanza 40 horas en el modelo de 45mm y las 30 horas en el de 41mm. También tiene soporte para carga rápida.

El reloj Pixel Watch 4 estará disponible a partir del 9 de octubre en versión WiFi (41mm desde 399 euros y 45mm desde 499 euros) y en versión LTE (41mm desde 449 euros y 45mm desde 549 euros).