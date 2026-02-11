El Samsung Galaxy S26 ya tiene fecha de debut

Samsung ha anunciado oficialmente su próximo evento de presentación Galaxy Unpacked, que tendrá lugar el próximo miércoles 25 de febrero y tendrá como protagonistas los nuevos integrantes de la serie buque insignia Galaxy S, con la inteligencia artificial (IA) de Galaxy AI como eje central.

La tecnológica coreana celebrará este próximo evento en San Francisco (Estados Unidos), aunque se podrá seguir en tiempo real a través de la página oficial de Samsung y su canal de YouTube, a partir de las 15:00 horas en Argentina.

Concretamente, Samsung presentará los nuevos smartphones de su serie insignia Galaxy S, que se espera que sean los nuevos Galaxy S26, S26+ y S26 Ultra. Esta nueva serie está diseñada para simplificar las interacciones diarias, inspirar confianza y hacer que Galaxy AI “se integre a la perfección desde el primer momento”, como ha detallado en un comunicado en su blog.

Qué novedades trae la familia Galaxy S26

Así, la firma promete que con los nuevos Galaxy S26 marcarán “una nueva etapa en la era de la IA”, volviendo esta tecnología “verdaderamente personal y adaptativa”, de la mano de Google Gemini. Además, está previsto que toda esta experiencia esté impulsada por su nuevo procesador insignia Exynos 2600, el primero fabricado mediante un proceso GAA (Gate-All-Around) de 2 nm para smartphones, que integra mejoras tanto para las experiencias de inteligencia artificial (IA) como de gaming, con un conjunto de CPU, NPU y GPU más potentes, en un chip compacto.

Igualmente, junto con los nuevos smartphones, se prevé que la compañía también presente nuevos dispositivos de su ecosistema Galaxy, como los auriculares. Con todo ello, para conocer todas las características de la nueva serie Galaxy S de primera mano, los usuarios ya pueden registrarse en su página oficial para recibir anuncios, tráilers y todas las novedades, además de acceder a beneficios exclusivos.