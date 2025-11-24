El triste destino de Satoshi Island, la primera comunidad cripto en el medio del mar

Así como en la serie de televisión “La isla de la fantasía”, todo parecía posible, pero nunca del todo real, Satoshi Island se presentó en 2017 como un proyecto en el que se prometía a los criptoentusiastas vivir en una nación sin impuestos y basada íntegramente en blockchain. Sin embargo, nada de eso ocurrió porque esta isla está hoy prácticamente desierta, sin infraestructura y en riesgo de desaparecer bajo el mar.

120.000 euros por la ciudadanía

¿Qué pasó desde aquella expectativa hasta la realidad actual? Hace ocho años, un grupo de inversores intentó crear este paraíso fiscal en una isla de 32 km2 del Pacífico Sur, al este de Australia. El plan avanzó lo suficiente como para renombrar la isla privada Lataro, en el archipiélago de Vanuatu, al este de Australia, como Satoshi Island, en honor al creador de Bitcoin.

Bajo esa propuesta, muchos interesados pagaron 120.000 euros para acceder a una supuesta “ciudadanía digital” y a un lote en el territorio.

Un proyecto ambicioso que sedujo a miles

Según la revista Fortune en su momento, más de 50.000 inversores acompañaron la idea en 2017. Pero, a pesar de la ilusión inicial y de quienes confiaron en el proyecto, la iniciativa requería un esfuerzo colosal porque la isla carecía de electricidad, conectividad e infraestructura mínima, que son todos puntos críticos para sostener transacciones digitales permanentes. “Queremos construir comunidad, no un negocio inmobiliario”, decía en una entrevista con The Guardian el desarrollador inmobiliario británico Anthony Welch, que era uno de los principales impulsores de esta iniciativa, que le había “alquilado” la isla al gobierno de Vanuatu por 75 años, y que ya había intentado venderla unos años antes por 12 millones de dólares.

Watch our video & see how we're turning a dream into reality!



Yes, we already own the island

Yes, we can develop as advertised

Yes, the government supports our plan

Yes, our team has relevant expertise



🏝️#satoshiisland a home for crypto enthusiasts & professionals worldwide! pic.twitter.com/1O05kmfrN1 — Satoshi Island (@satoshiisland) January 27, 2022

A ese panorama se sumaban otros desafíos: más allá del NFT para obtener la ciudadanía de Satoshi Island, los aspirantes debían tramitar la ciudadanía real de Vanuatu, que funciona como una especie de “Golden Visa” a cambio de unos 120.000 euros. Bajo esta consigna, el gobierno de Vanuatu respaldó públicamente la iniciativa, pero como en la práctica no se realizaron construcciones, la conversión de NFTs en títulos de propiedad reconocidos por el Estado resultó inviable.

IMPORTANT NOTICE – 03 JULY 2025 SUSPENSION OF SATOSHI ISLAND DIGITAL ASSET UTILITY

Effective immediately, all trading (buying or selling) of Satoshi Island digital assets, including NFT Deeds, must cease.



Please be advised that the license agreement between Satoshi Island DAO… — Satoshi Island (@satoshiisland) July 3, 2025

Finalmente, en julio de 2025, un anuncio del propio proyecto en X marcó el cierre definitivo. De esta manera, la Isla Satoshi quedó en la nada, sin habitantes, sin infraestructura y sin financiamiento.

Para peor, Vanuatu es uno de los países más vulnerables al aumento del nivel del mar, la erosión costera y los fenómenos climáticos extremos. Este contexto lleva a muchos a pensar que podría desaparecer bajo el océano en las próximas décadas.

Más allá de las especulaciones, para los optimistas hay una buena noticia: Elephant Island, muy cerca de Lataro, con 160 hectáreas de superficie, está en venta.