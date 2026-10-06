Elon Musk vuelve a ser billonario: el salto de SpaceX llevó su fortuna otra vez por encima de US$1 billón

Elon Musk volvió a superar una barrera que hasta este año ninguna persona había alcanzado. El empresario recuperó una fortuna superior a US$1 billón después de que las acciones de SpaceX, una de sus principales fuentes de riqueza, se dispararan en Wall Street.

Las acciones de SpaceX cerraron el lunes en US$171,09, con una suba diaria del 7,63%, y alcanzaron su mayor nivel desde junio. Solo desde comienzos de octubre acumulan un avance cercano al 13%. A ese movimiento se sumó Tesla, cuyos títulos también avanzaron en las últimas ruedas.

El efecto sobre el patrimonio de Musk fue inmediato. Según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, su fortuna aumentó unos US$65.000 millones en una sola jornada y llegó a aproximadamente US$1,04 billones. Forbes realizó un cálculo prácticamente idéntico y ubicó su patrimonio en US$1,046 billones.

El salto se explica en buena medida por la enorme exposición de Musk a SpaceX. De acuerdo con los documentos presentados por la compañía para su salida a bolsa, el empresario posee unos 4760 millones de acciones, además de opciones sobre otros 352,5 millones de títulos. Tomando únicamente las acciones y el cierre de US$171,09, esa participación tiene un valor de mercado cercano a US$814.000 millones.

El despegue del cohete Falcon Heavy de SpaceX que transporta el telescopio espacial Nancy Grace Roman de la NASA

La recuperación de SpaceX fue vertiginosa. La compañía salió a bolsa en junio a US$135 por acción, en la mayor oferta pública inicial de la historia de Estados Unidos. La operación recaudó US$75.000 millones y la valoró inicialmente en alrededor de US$1,77 billones.

El debut llevó rápidamente las acciones mucho más arriba. El 16 de junio llegaron a cerrar en US$201,80 y durante aquellas jornadas alcanzaron un máximo de US$225,64. La euforia convirtió por primera vez a Musk en una persona con un patrimonio superior al billón de dólares y llevó su fortuna a un récord cercano a US$1,32 billones.

Pero el entusiasmo inicial no duró. Las dudas sobre los elevados costos de expansión de SpaceX —especialmente por sus inversiones vinculadas con inteligencia artificial— provocaron una fuerte corrección. La acción llegó a caer hasta US$104,83, incluso por debajo de los US$135 de la oferta inicial. Desde ese piso, los papeles ya recuperaron alrededor de un 66%.

El último impulso llegó desde Wall Street. Morgan Stanley reiteró su recomendación de sobreponderar las acciones de SpaceX y estableció un precio objetivo de US$300. El analista Adam Jonas sostuvo que, al ajustar la valuación por las perspectivas de crecimiento, SpaceX aparece relativamente barata frente a otras grandes compañías expuestas al auge de la inteligencia artificial.

A US$171,09 por acción, distintas estimaciones sitúan actualmente la capitalización bursátil de SpaceX en torno a US$2,2 billones, aproximadamente un 30% por encima de la valuación con la que debutó en junio.

Una distancia inédita

El regreso de Musk al club del billón de dólares profundizó además una brecha sin precedentes con el resto de las grandes fortunas mundiales. Según las últimas estimaciones citadas por Forbes, Jeff Bezos, fundador de Amazon, posee alrededor de US$371.000 millones, mientras que Larry Page, cofundador de Google, ronda los US$284.000 millones.

Eso significa que el patrimonio de Musk es actualmente casi tres veces el de Bezos y supera ampliamente la riqueza combinada de varios de los mayores multimillonarios tecnológicos.