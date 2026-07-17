En el día del emoji, impulsan la creación de uno que rinda homenaje al sifón de soda

En 2017 fue el emoji del mate, una propuesta que nació en el país para lograr que el consorcio Unicode, que define los emojis oficiales, tomara el de la infusión nacional entre sus novedades, algo que finalmente se hizo realidad en 2019.

Ahora le toca el turno al emoji del sifón de soda, un emblema nacional: “la iniciativa incluye una petición pública en Change.org para reunir adhesiones y respaldar la presentación formal ante Unicode. La propuesta busca que el sifón, un objeto profundamente ligado a la identidad y las costumbres argentinas, también tenga representación dentro del lenguaje digital", dicen en Ivess, que iniciaron la petición pública para que se sume un emoji del sifón al contenido disponible.

Para que el Consorcio Unicode apruebe el emoji, habrá que demostrar que tendrá un propósito claro, que tiene una relevancia cultural inequívoca, que no es ofensivo o puede tomarse para otros motivos, y que no puede ser representado por símbolos ya existentes; la propuesta formal puede hacerse hasta el 31 de julio de este año.

Luego pasará a discusión dentro del Comité Técnico de Unicode (UTC), donde representantes de las grandes empresas tecnológicas y otros miembros votan para decidir si el emoji se incorpora al Estándar Unicode. Este ciclo completo, desde la propuesta inicial hasta la aprobación final, puede durar dos años o más. Una vez que el emoji es aprobado oficialmente, el trabajo no termina ahí: los proveedores de sistemas operativos como Apple, Google y Samsung, o de aplicaciones como WhatsApp o X deben diseñar sus propias versiones del emoji para que se ajusten a la estética de sus interfaces. Recién ahí comenzarán a verse en las pantallas.

Alemania y Argentina son los dos países donde más soda se consume en el mundo, una bebida que no debe confundirse con el agua con gas, y que debe su burbujeo permanente al uso del sifón, patentado en París en 1832 por Jean François Savaresse, que permite almacenar el agua y el gas a presión.