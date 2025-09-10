AirPods Pro 3 de Apple: cómo funciona la traducción simultánea y en que se diferencia de la de Google o Samsung

Este martes Apple presentó sus nuevos auriculares inalámbricos, los AirPods Pro 3, junto con la familia del iPhone 17 y el novedoso iPhone Air. Los nuevos dispositivos, que saldrán a la venta en EE.UU. este 19 de septiembre por 249 dólares, mantienen el diseño estándar de la compañía, pero traen varios agregados.

Primero, Apple dice que tienen la mejor cancelación de ruido activa (ANC) de su familia de auriculares (el doble que los AirPods Pro 2, según la compañía), en parte porque cambiaron las gomitas que sellan el canal auditivo: ahora hay cinco tamaños posibles (de los tres típicos que se ofrecen con estos auriculares) y están hechas de un material que filtra el ruido.

Los AirPods Pro 3 debutan además con otra función: incorporan sensores ópticos de ritmo cardíaco para medir nuestra actividad física al hacer deportes y complementar otros datos que pueda registrar un reloj deportivo, o ser la fuente principal, si no estamos usando un smartwatch para eso: miden los latidos del corazón dentro del canal auditivo.

El intérprete en tus oídos

El tercer elemento que sorprendió en la presentación del martes fue la incorporación de una función de traducción simultánea: usa inteligencia artificial para tomar el audio de quien nos habla y traducirlo de inmediato, con apenas un segundo de demora.

Esta función, según Apple, facilita “la conexión entre personas, ya sea que viajen a un nuevo lugar, colaboren en el trabajo o la escuela, o simplemente se pongan al día con sus seres queridos. Cuando está activada, la Traducción en Vivo ayuda a los usuarios a comprender otro idioma y comunicarse con los demás hablando con naturalidad con los AirPods. Para interactuar con alguien que no tenga esta función manos libres, existe la opción de usar el iPhone como pantalla horizontal, mostrando la transcripción en vivo de lo que el usuario dice en su idioma preferido. Cuando la otra persona responde, su voz se traduce a su idioma preferido con los AirPods.”

Cuando ambos usuarios usan sus propios AirPods Pro 3 con este intérprete activo, los auriculares bajan el volumen de la voz de la otra persona para que sea más fácil concentrarse en la traducción.

La traducción en simultáneo está disponible en inglés, francés, alemán, portugués y español, y llegará a más idiomas a fin de año: italiano, japonés, coreano y chino.

Google y Samsung también lo tienen

La función de traducción en simultáneo con auriculares Bluetooth apareció primero en los Pixel Buds Pro hace tres años, con una función similar: susurrarnos al oído una traducción con lo que está diciendo la otra persona, y mostrar en la pantalla del celular lo que dijimos nosotros, pero traducido.

Los Galaxy Buds3 y Galaxy Buds3 Pro, que Samsung presentó el año pasado, incorporan una función similar gracias a Galaxy AI, la plataforma de inteligencia artificial de la firma surcoreana, y es compatible con la generación Galaxy S23 en adelante.

Los flamantes Xiaomi Buds 5 Pro también ofrecen esta función, pero requieren un smartphone Xiaomi 15 Ultra.