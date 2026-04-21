Cómo Apple se transformó, con Tim Cook, en una compañía que vale US$4 billones

Cuando Tim Cook asumió el mando de Apple en 2011, líderes desde Silicon Valley hasta Wall Street predijeron que los mejores días de la empresa habían quedado atrás. Temían que, sin Steve Jobs, el innovador director ejecutivo, la compañía flaquearía.

Se equivocaron.

Cómo evolucionó el valor de mercado de Apple, de los US$350.000 millones que valía cuando asumió Cook a los US$4 billones actuales

A lo largo de 15 años, el Sr. Cook ha orquestado el ascenso de Apple, pasando de ser una de las favoritas de Silicon Valley valorada en 350.000 millones de dólares en 2011 a un gigante generador de efectivo con un valor de 4 billones de dólares. Los ingresos anuales de la compañía se cuadruplicaron y sus beneficios aumentaron en la misma proporción. El iPhone se volvió ubicuo, el Apple Watch se proliferó y la empresa desarrolló tarjetas de crédito y programas de televisión.

El crecimiento de Apple es un testimonio de cómo Cook convirtió al iPhone en uno de los productos más vendidos de la historia. Presentado por Jobs en 2007, el iPhone inició la revolución de los teléfonos inteligentes, cambiando la forma en que las personas trabajan, socializan y viajan. Sin embargo, Apple vendía solo 72 millones de iPhones al año cuando Jobs falleció y Cook tomó el relevo.

Dos años más tarde, Cook cerró un acuerdo con la mayor compañía inalámbrica de China, China Mobile. Para finales de ese año, Apple había más que duplicado el número de iPhones vendidos, y China se consolidaba como el mercado más grande de la empresa después de Estados Unidos.

Hitos de una valoración histórica

En 2018 Apple se convirtió en la primera empresa pública valorada en 1 billón de dólares gracias a la edición del décimo aniversario del iPhone. Contaba con un sistema de reconocimiento facial, pantalla completa y un precio más alto (1000 dólares), lo que ayudó a elevar las ventas de Apple a nuevas alturas.

Durante el año siguiente, la empresa sumó otro billón de dólares en valor de mercado después de que la pandemia llevara a las personas que trabajaban desde casa a gastar en iPhones, iPads y Macs. Había más de mil millones de iPhones y 650 millones de otros dispositivos Apple en uso en todo el mundo.

Desde entonces, Apple ha avanzado a paso firme. Los usuarios suelen reemplazar sus iPhones cada tres años, y la empresa recauda ventas de las aplicaciones y servicios utilizados en esos dispositivos.

A pesar de que se ha perdido gran parte del auge de la inteligencia artificial que ahora impulsa las ventas de sus homólogos tecnológicos, los beneficios y el valor de las acciones de la compañía siguen creciendo.

Ahora, con Cook dejando su cargo de director ejecutivo y John Ternus, el veterano jefe de hardware de Apple, asumiendo el mando, la pregunta es si mantener este ritmo será suficiente para sostener la elevada valoración de la empresa.