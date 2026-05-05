¿Truco casero o error fatal? La verdad detrás de la moneda en el router de internet

Muchos buscan soluciones rápidas para mejorar la conexión a Internet en su hogar. Es así que surgen diferentes técnicas que aseguran optimizar la conectividad, como es el caso del truco casero de la moneda que se viralizó en los últimos días. Este promete potenciar el Wi-Fi al acercar al router una moneda metálica. Sin embargo, el truco carece de evidencia científica e incluso puede representar un problema mayor porque puede dañar el dispositivo.

No está comprobado que poner una moneda sobre el router ayude a mejorar el Wi-Fi Shutterstock - Shutterstock

Ahora, ¿por qué es un error fatal? Los enrutadores modernos poseen rejillas de ventilación diseñadas para disipar el calor generado durante el funcionamiento constante. Si se coloca una moneda u otro objeto metálico sobre estas ranuras, se obstruye el flujo de aire. Si el equipo sufre un sobrecalentamiento, su rendimiento cae y la vida útil del hardware disminuye de manera drástica.

Es por ello que los expertos sugieren lo contrario, ya que el uso de metales sobre componentes electrónicos sensibles suele ser contraproducente. Esto se debe a la sensibilidad de las antenas internas del router a las alteraciones del campo electromagnético en sus proximidades inmediatas.

Trucos para mejorar el Wi-Fi y cuidar el router

Todo lo que hay que saber para mejorar el Wi-Fi

Lo mejor es prestar atención a la posición física del router y prever que haya espacio libre alrededor del aparato y evitar obstáculos físicos cercanos. A continuación, algunas recomendaciones para mejorar el rendimiento de tu router y tener mejor Wi‑Fi en casa con algunos trucos caseros:

Ubicación del router : colocar el router en un lugar central, elevado y sin obstáculos. Evitar que quede cerca de paredes gruesas, placares metálicos, microondas, teléfonos inalámbricos o equipos con muchos cables porque generan interferencias.

: colocar el router en un lugar central, elevado y sin obstáculos. Evitar que quede cerca de paredes gruesas, placares metálicos, microondas, teléfonos inalámbricos o equipos con muchos cables porque generan interferencias. Uso de las bandas 2,4 GHz y 5 GHz : si el router es dual-band, es mejor usar 5 GHz en las habitaciones cercanas al router, ya que es más rápida aunque llega menos lejos. En tanto, se puede dejar 2,4 GHz para dispositivos lejanos o que no requieran mucha velocidad (TV, smart TV, cámaras, etc.).

: si el router es dual-band, es mejor usar 5 GHz en las habitaciones cercanas al router, ya que es más rápida aunque llega menos lejos. En tanto, se puede dejar 2,4 GHz para dispositivos lejanos o que no requieran mucha velocidad (TV, smart TV, cámaras, etc.). Reiniciar y actualizar el router: hacer esto cada pocos días o semanalmente puede ayudar al rendimiento del aparato porque libera memoria y reasigna canales. Para eso, se debe apagar, esperar entre 20 y 30 segundos, y volver a encenderlo. Para actualizarlo, se puede entrar a la configuración del router por el navegador y revisar si hay actualización de firmware disponible; mantenerlo actualizado mejora estabilidad y seguridad.

Dirigir las antenas externas del router a distintas direcciones ayuda a que cubra mejor la casa Freepik

Menos dispositivos y más cable : se puede limitar los dispositivos conectados al mismo tiempo, especialmente si muchos están descargando o en streaming. Si se usa una PC, TV o consola de forma fija, se pueden conectar con cable Ethernet para liberar el Wi‑Fi y se vuelva más rápido para otros aparatos.

: se puede limitar los dispositivos conectados al mismo tiempo, especialmente si muchos están descargando o en streaming. Si se usa una PC, TV o consola de forma fija, se pueden conectar con cable Ethernet para liberar el Wi‑Fi y se vuelva más rápido para otros aparatos. Ajustes de las antenas: si el router tiene antenas externas, se pueden orientar hacia distintas direcciones para cubrir mejor la casa.