La IA ahora puede soñar: Anthropic le agrega una inusual función a Claude para que aprenda de sus propios errores

En un avance hacia la autonomía de los sistemas de inteligencia artificial, Anthropic ha presentado una nueva función experimental denominada “Soñar” (Dreaming) para su plataforma Claude Managed Agents. Esta herramienta permite que los agentes de IA revisen sus sesiones de trabajo anteriores, identifiquen patrones y perfeccionen su rendimiento de manera autónoma, marcando un cambio de paradigma de modelos que solo responden a sistemas que aprenden de la experiencia.

¿En qué consiste el “sueño” de una IA?

A diferencia del sueño biológico, la función “soñar” de Anthropic es un proceso de simulación y revisión programada. El sistema vuelve sobre tareas pasadas para detectar errores recurrentes y aprendizajes que no emergen durante la ejecución en tiempo real. Según Anthropic, esta capacidad actúa como una curaduría de la memoria interna, seleccionando recuerdos específicos que serán útiles para interacciones futuras, especialmente en proyectos de larga duración que pueden extenderse por horas o días.

Este desarrollo busca resolver una de las limitaciones más críticas de la IA actual: la ventana de contexto. Aunque los modelos pueden procesar grandes volúmenes de datos, suelen perder detalles a medida que las tareas se vuelven más complejas o prolongadas. “Soñar” permite que la memoria mantenga una “alta densidad de señal”, reorganizando la información para que los agentes no olviden instrucciones clave ni repitan fallos previos.

Optimización y orquestación multiagente

La actualización no llega sola. Anthropic integró “Soñar” con otras dos funciones clave para mejorar la eficiencia operativa. Por un lado, "Outcomes” (resultados), que permite establecer criterios de éxito específicos. Un agente evaluador analiza el resultado final y, si no cumple con los estándares, solicita revisiones automáticas hasta alcanzar el objetivo. Según pruebas internas de la compañía esto mejora el éxito de las tareas en un 10%.

Por otro lado está la orquestación multiagente: facilita que un agente principal delegue subtareas a agentes especialistas que trabajan en paralelo, coordinando flujos de trabajo complejos.

La función “Soñar” es valiosa en estos entornos multiagente, ya que puede identificar preferencias compartidas por el equipo humano y flujos de trabajo hacia los que los agentes convergen naturalmente.

Supervisión y disponibilidad

A pesar del alto grado de autonomía que logra la herramienta, los usuarios pueden optar por un proceso automático o revisar manualmente los cambios sugeridos por el sistema en su memoria antes de que se apliquen.

Actualmente, estas capacidades se encuentran en fase beta pública para desarrolladores. Como complemento a estos anuncios, y en respuesta a la alta demanda, la compañía también ha confirmado que duplicará los límites de uso para los suscriptores de los planes Pro y Max, buscando aliviar las restricciones que afectaban a sus usuarios más activos.