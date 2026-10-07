¿Es necesario el antivirus en el celular? La opinión de los expertos

El auge de la telefonía móvil como principal herramienta de acceso a internet plantea dudas sobre la seguridad de los dispositivos. La pregunta sobre si un antivirus resulta necesario en un celular divide opiniones entre expertos en ciberseguridad, aunque el consenso apunta a la educación del usuario como barrera principal. Según datos del informe de ESET, una de cada cuatro empresas sufrió incidentes de seguridad el último año, lo cual extiende la preocupación a los usuarios particulares.

La arquitectura del sistema operativo marca una diferencia sustancial, según asegura Julio César Fernández en El País: “No es necesario tener un antivirus en el iPhone, y de hecho, es técnicamente imposible“. Apple utiliza una estructura de archivos aislada donde las aplicaciones operan en entornos cerrados, lo cual impide que un programa examine a otro. Por el contrario, Android permite una mayor flexibilidad, aunque Google incluyó herramientas robustas como Play Protect. Christian Collado explica en El País que esta función analiza aplicaciones instaladas y bloquea fuentes desconocidas con eficacia.

Android y Apple se encargan de que los usuarios no necesiten antivirus Shutterstock

Los expertos advierten sobre el riesgo de los antivirus engañosos: un estudio de AV-Comparatives indica que muchas aplicaciones de la Play Store carecen de sistemas reales de detección. Estos programas suelen actuar como aplicaciones de publicidad con botones atractivos pero poco funcionales. “La mejor manera de evitar problemas es aplicar el sentido común”, sostiene Collado. La prudencia al conceder permisos y el rechazo a enlaces sospechosos disminuyen los riesgos mucho más que cualquier descarga externa.

No obstante, la perspectiva de la industria resalta otros beneficios, donde Luis Suárez, ingeniero de Kaspersky, explica en Xataka que los antivirus aportan valor extra en la detección de phishing o en la protección de conexiones Wi-Fi. Josep Albors, de ESET, coincide al señalar que el análisis dinámico de estos programas complementa el filtro estático de Google. Los antivirus pueden ofrecer soporte técnico frente a fallas y una supervisión constante de las actualizaciones. Sin embargo, el ingeniero Linuxct advierte en Xataka sobre el manejo de datos: “Al final, todo depende del proveedor del software y de la reputación que tenga“. Algunos antivirus solicitan permisos excesivos que comprometen la privacidad del dueño del equipo.

El phishing es una técnica de fraude digital donde ciberdelincuentes se hacen pasar por una empresa, banco u organismo oficial Shutterstock - Shutterstock

La mayoría de las amenazas modernas aprovechan el error humano antes que la vulnerabilidad técnica. El phishing, los mensajes falsos de bancos y el engaño mediante ingeniería social superan a menudo las defensas instaladas. Mantener el sistema actualizado y descargar aplicaciones solo desde tiendas oficiales reduce la probabilidad de infección a niveles mínimos.

Mientras que los usuarios avanzados que instalan archivos desde repositorios externos corren mayores riesgos, el usuario promedio encuentra mayor seguridad mediante prácticas digitales responsables. La decisión de instalar un antivirus recae finalmente en la necesidad de añadir una capa extra de protección, siempre que el usuario comprenda el consumo de recursos y los permisos concedidos a dicho software.