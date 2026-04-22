Detección de estafas: cómo usar la IA para identificar si un mail o mensaje de texto fue generado por un bot para estafa

La inteligencia artificial puede ayudar a identificar cualquier intento de phishing en tan solo segundos; ¿cómo detectar una estafa?
- 4 minutos de lectura'
Cada vez es más común que lleguen mensajes de texto o mails creados por bots para estafar a los usuarios de internet. Los ciberdelincuentes recurren a esta tecnología para atacar a miles o millones de personas de forma rápida, barata y a veces difícil de detectar. Para asegurarse de no caer en uno de estos tipos de fraude, se puede recurrir a la ayuda de la inteligencia artificial (IA).
La mejor forma de usarla para detectar estafas creadas por bots es combinar herramientas de análisis de texto y enlaces con el propio criterio de seguridad. A continuación, una guía para pedir ayuda de la IA en la detección de estafas.
Usar la IA para analizar mails o mensajes
Para ello, hay que pegar el texto completo del mail, SMS o WhatsApp en un modelo de inteligencia artificial como ChatGPT, Gemini o Copilot. En el prompt, indicar que señale si tiene señales de fraude o phishing. Se trata de una técnica en la que ciberdelincuentes suplantan la identidad de empresas o personas de confianza para engañar a los usuarios y robar información confidencial.
Usar detectores de “texto generado por IA”
Hay herramientas como QuillBot AI Detector, Evernote Email AI Detector o similares que analizan el texto y estiman si fue escrito por IA o un bot. No son 100% fiables, pero si marcan “alto porcentaje de IA” o “contenido sospechoso de phishing”, suma como una señal más.
Analizar enlaces sospechosos con IA
Si el mensaje sospechoso tiene un enlace, es importante no abrirlo para evitar que el ciberdelicuente pueda hackear el dispositivo. Lo que se puede hacer es pegar el link en el modelo de IA y preguntar:
- “¿Este enlace es malicioso o típico de phishing?”
- “¿El dominio se parece a una estafa de [banco / empresa]?”
Algunas herramientas antifraude (por ejemplo, integraciones de Malwarebytes con ChatGPT) escanean el enlace en una base de datos de amenazas y señalan si ya se reportó como estafa.
Usar criterio de seguridad propio
Además de recurrir a la IA para evitar el fraude, es importante revisar el mail o mensaje de texto que se recibe para identificar si es una estafa:
- Verificar quién lo manda: ver el dominio del mail (no solo el nombre) y el número/teléfono/nombre de la cuenta.
- Revisar lo que pide: si solicita datos, dinero, clics urgentes o llamar a un número extraño, mejor asumir que es una estafa hasta que la IA lo verifique.
- Ver si es urgente: muchas veces el phishing usa “actúa ahora”, “suspenden tu cuenta”, “gana dinero rápido” para dar miedo a sus destinatarios y que accionen sin pensar dos veces. Si el mensaje presiona para hacer algo rápido, es una señal aunque el texto parezca “perfecto”.
¿Qué hacer si la IA detecta una estafa?
Cuando una herramienta de IA marca que un mensaje tiene riesgo de ser estafa, conviene actuar con calma, pero con acciones muy concretas para evitar que el bot aproveche alguna imprudencia.
- No hacer nada que comprometa los datos, como puede ser hacer click en enlaces o botones. Tampoco hay que cargar documentos, fotos, videos o códigos (como CUIL, DNI, capturas de pantalla, códigos de SMS o apps de banca) salvo que se esté seguro de que la plataforma es legítima y se accedió por tu propio canal.
- No responder ni interactuar con el bot. Cada mensaje que se le envía le da más datos para afinar la estafa. Si este insiste con más mensajes, lo mejor es ignorarlo, bloquear el número y, si es posible, activar filtros de mensajes no deseados.
- Acceder solo por canales oficiales de bancos u empresas, como puede ser su aplicación o su sitio oficial. Para ello es indispensable no acceder al enlace incluido en el texto sospechoso. Una vez dentro del canal oficial, revisar notificaciones, mensajes internos o el estado de la cuenta para ver si realmente hay algo pendiente.
- Denunciar el mensaje donde corresponda, que puede ser la plataforma donde llegó el mensaje (Gmail o WhatsApp). Los bancos u empresas suelen tener un botón de “reportar phishing” o “denuncia de fraude” en su web o app; también se puede mandar un mail o mensaje a su sector de soporte.
Otras noticias de Inteligencia artificial
Datos reveladores. La mitad de las respuestas falla: la advertencia detrás del médico virtual basado en IA
Peso pesado de Silicon Valley. Quién es Peter Thiel, el magnate de la industria tecnológica y militar que se reunirá con Milei
Compite con Nano Banana de Gemini. ChatGPT presentó su nuevo motor de creación de imágenes
- 1
Metacognición y pensamiento crítico: las claves para integrar la IA de manera productiva y sin fatiga mental
- 2
El prompt ideal para restaurar una foto
- 3
La escasez de memoria RAM seguirá hasta 2027 al menos: solo se cubrirá el 60% de la demanda
- 4
¿Inteligencia artificial o inteligencia irregular? El nuevo debate sobre la IA