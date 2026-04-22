Detección de estafas: cómo usar la IA para identificar si un mail o mensaje de texto fue generado por un bot para estafa

Cada vez es más común que lleguen mensajes de texto o mails creados por bots para estafar a los usuarios de internet. Los ciberdelincuentes recurren a esta tecnología para atacar a miles o millones de personas de forma rápida, barata y a veces difícil de detectar. Para asegurarse de no caer en uno de estos tipos de fraude, se puede recurrir a la ayuda de la inteligencia artificial (IA).

El uso de bots para estafas es cada vez más común y se puede detectar con IA Getty Images

La mejor forma de usarla para detectar estafas creadas por bots es combinar herramientas de análisis de texto y enlaces con el propio criterio de seguridad. A continuación, una guía para pedir ayuda de la IA en la detección de estafas.

Usar la IA para analizar mails o mensajes

Para ello, hay que pegar el texto completo del mail, SMS o WhatsApp en un modelo de inteligencia artificial como ChatGPT, Gemini o Copilot. En el prompt, indicar que señale si tiene señales de fraude o phishing. Se trata de una técnica en la que ciberdelincuentes suplantan la identidad de empresas o personas de confianza para engañar a los usuarios y robar información confidencial.

Usar detectores de “texto generado por IA”

Así se puede usar la inteligencia para detectar estafas Shutterstock - Shutterstock

Hay herramientas como QuillBot AI Detector, Evernote Email AI Detector o similares que analizan el texto y estiman si fue escrito por IA o un bot. No son 100% fiables, pero si marcan “alto porcentaje de IA” o “contenido sospechoso de phishing”, suma como una señal más.

Analizar enlaces sospechosos con IA

Si el mensaje sospechoso tiene un enlace, es importante no abrirlo para evitar que el ciberdelicuente pueda hackear el dispositivo. Lo que se puede hacer es pegar el link en el modelo de IA y preguntar:

“¿Este enlace es malicioso o típico de phishing?”

“¿El dominio se parece a una estafa de [banco / empresa]?”

Algunas herramientas antifraude (por ejemplo, integraciones de Malwarebytes con ChatGPT) escanean el enlace en una base de datos de amenazas y señalan si ya se reportó como estafa.

Usar criterio de seguridad propio

Además de recurrir a la IA para evitar el fraude, es importante revisar el mail o mensaje de texto que se recibe para identificar si es una estafa:

Verificar quién lo manda : ver el dominio del mail (no solo el nombre) y el número/teléfono/nombre de la cuenta.

: ver el dominio del mail (no solo el nombre) y el número/teléfono/nombre de la cuenta. Revisar lo que pide : si solicita datos, dinero, clics urgentes o llamar a un número extraño, mejor asumir que es una estafa hasta que la IA lo verifique.

: si solicita datos, dinero, clics urgentes o llamar a un número extraño, mejor asumir que es una estafa hasta que la IA lo verifique. Ver si es urgente: muchas veces el phishing usa “actúa ahora”, “suspenden tu cuenta”, “gana dinero rápido” para dar miedo a sus destinatarios y que accionen sin pensar dos veces. Si el mensaje presiona para hacer algo rápido, es una señal aunque el texto parezca “perfecto”.

¿Qué hacer si la IA detecta una estafa?

Ciberseguridad. Shutterstock

Cuando una herramienta de IA marca que un mensaje tiene riesgo de ser estafa, conviene actuar con calma, pero con acciones muy concretas para evitar que el bot aproveche alguna imprudencia.