10 aplicaciones para divertirnos en casa, mientras pasamos la cuarentena. Juegos para grandes y chicos que nos permitirán cantar, dibujar y hasta escaparnos "virtualmente" de casa Crédito: Shutterstock

Cintia Perazo Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de mayo de 2020 • 17:45

"Estoy aburrido" "¿Qué podemos hacer?" "Ya jugué a todos los juegos que tenemos." Estas expresiones se repiten, cada vez más seguido, en la casas de todos los argentinos.

Hace unos días contamos que Escape Buenos Aires ofrece varias de sus salas de escape para jugar sin cargo, de forma virtual. ¿Ya lograron fugarse de ellas? No se preocupen, hoy elegimos diez alternativas para que todos los integrantes del hogar puedan divertirse: cinco salas de escape y cinco videojuegos para jugar, jugar y jugar.

La cura del virus . Los Cazadores de escapes son una pareja de escapistas madrileños que se jactan de tener en su haber 269 escape rooms jugadas. Como les encantan los retos, enigmas, juegos de mesa y videojuegos, en su tiempo libre han decidido crear tres salas de escape colaborativas para disfrutar tanto en pareja, como en equipos. Esta es una de ellas. Muy divertida y gratis, claro.

Apocalipsis higiénico . The Paradox Room y Exit Room Escape propone un juego de escape virtual que se ubica en el año 2043, donde tras una crisis mundial la moneda de cambio es el papel higiénico. El problema es que este bien sólo es accesible para las personas más poderosas de la Tierra. Justamente conseguir este preciado producto es el desafío. Ojo que no es para principiantes. En la web aseguran que la dificultad es "difícil", duración entre 90 y 120 minutos y pueden participar hasta 6 jugadores.

Toda una vida. Este juego fue especialmente creado para familias. Consta de tres fichas de jugadores y una serie de enigmas que cada uno debe resolver, utilizando el ingenio y la información que los otros dos jugadores le irán compartiendo. En este caso pueden participar hasta tres jugadores, es fácil y la duración estimada para resolverlo es de 30 minutos.

100 doors Challenge . Se trata de una aplicación con un objetivo principal: abrir cada una de las cien puertas y mover el ascensor hasta el piso siguiente para poder ganar este juego. Encontrarán objetos ocultos y rompecabezas. Disponible tanto para Android como para iOS .

La casa de papel . Esta sala de escape virtual de Out23 te propone ser un integrante más de la banda. ¿Qué hay que hacer? Resolver una serie de acertijos que irás encontrando en las diferentes cajas. Estos juegos son recomendados para chicos a partir de 12 años debido a la complejidad de los enigmas. Quienes ganen recibirán un certificado correspondiente a la aventura.

10 aplicaciones para divertirnos en casa, mientras pasamos la cuarentena. Juegos para grandes y chicos que nos permitirán cantar, dibujar y hasta escaparnos "virtualmente" de casa Crédito: Shutterstock

Para bailar, cantar, dibujar y disfrutar

Just Dance Now : Este popular juego de baile de Ubisoft no necesita presentación. Desde la web puede descargarse la aplicación para que toda la familia pueda jugar desde la computadora, la tablet y teléfonos celulares, siguiendo las indicaciones en pantalla. Esta versión permite que puedan bailar un número ilimitado de amigos.

Canta Karaoke . Esta aplicación de Yokee permite cantar con amigos temas populares como Despacito, Perfect, Hello y 24K Magic, entre otros temas, y prometen agregar nuevas canciones a diario. Además es posible grabar la pista vocal y compartirla a través de Facebook. Se puede descargar sin costo desde Google Play y la tienda de Apple .

Pinturillo2 es un Pictionary muy sencillo. Puede jugarse a través de la computadora, en línea, o con equipos móviles. Lo interesante es que esta versión permite crear una sala privada para jugar solo entre familiares y amigos. Por turnos, cada jugador realiza un dibujo sobre la palabra secreta que el resto debe descubrir. El que adivine más rápido obtiene más puntos. Pero si hay personas que desean jugar con desconocidos también podrán hacerlo, sólo deben ingresar en la mesa pública.

Simon says. El popular juego de los '80 tienen varias versiones dentro de las tiendas virtuales tanto de Android como de Apple, entre ellas hemos elegido Simon Says - Memory Game , de Hackman, que se puede bajar desde Google Play; y iMimic Dice , de Fernando Sciessere, publicada en App Store, ambas sin costo.

Board Game Arena : Se trata de una gran plataforma de juegos de mesa. Pueden jugarse en solitario o con amigos y es compatible con PC, Mac, iOS, la mayoría de las tabletas disponibles, equipos Android y hasta las consolas de videojuegos más populares. Dentro de esta plataforma hay 175 juegos y más de tres millones de oponentes. Entre los juegos disponibles se encuentra Tierra Mística, Carcassonne y 7 Wonders.