Cómo activar el “modo Capibara” de WhatsApp en marzo 2026

El “modo Capibara” de WhatsApp, una tendencia que se mantiene vigente en marzo de 2026, permite a los usuarios de Android personalizar el ícono de la aplicación de mensajería con la imagen de este popular roedor.

Este cambio visual, puramente estético y no oficial, ofrece la posibilidad de reemplazar el logo tradicional de la app por una imagen alusiva a este animal. La popularidad del capibara, que ganó fama global por su carácter afable y su comportamiento distintivo, inspiró esta personalización, que no altera las funcionalidades internas de la plataforma de Meta. Es crucial entender que no se trata de una función nativa de WhatsApp, sino de una modificación externa realizada mediante aplicaciones de terceros.

El "modo capibara" de WhatsApp se puede activar en pocos pasos

Conocido como carpincho en la Argentina, el capibara es el roedor más grande del mundo. Su nombre viene del guaraní “kapiÿva”, que significa “señor de las hierbas” o “comedores de hierbas”. Son originarios de América del Sur y se hallan más comúnmente cerca de estanques en pantanos fangosos, nadando en los mismos o comiendo en las praderas inundadas.

Cómo activar el “modo Capibara” en WhatsApp

Para aquellos que deseen llevar la simpática imagen de estas criaturas a la pantalla de inicio de su celular, la activación de este particular “modo” requiere la instalación y configuración de una aplicación externa llamada Nova Launcher. Es crucial recordar que, al no ser una función oficial de Meta —la empresa propietaria de WhatsApp, Facebook e Instagram—, no cuenta con su respaldo ni garantía. Por lo tanto, el único cambio posible que se puede realizar sobre la interfaz de WhatsApp a través de estas herramientas externas es en su logo, lo que permite modificar su color, forma o tamaño, sin intervenir de ninguna manera en la operatividad central de la plataforma de mensajería instantánea.

Así se ve el "modo Capibara" de WhatsApp Gemini

A continuación, el paso a paso para aplicar la personalización y configurar el “modo Capibara” en WhatsApp:

1 Preparar la imagen

El primer requisito es obtener una imagen adecuada del capibara, idealmente en formato PNG y con fondo transparente para lograr una integración visual óptima. Los usuarios pueden descargar una imagen ya existente de internet o, alternativamente, crear una propia utilizando herramientas avanzadas de inteligencia artificial. Es fundamental asegurarse de que la imagen seleccionada esté correctamente guardada en la galería del teléfono antes de continuar con los siguientes pasos.

2 Descargar y configurar Nova Launcher

Esta aplicación es un elemento esencial para poder modificar los íconos del sistema operativo Android. El proceso inicia accediendo a la tienda de aplicaciones Google Play Store y descargando “Nova Launcher”. Una vez completada la descarga, se debe abrir la aplicación y seleccionarla como el lanzador predeterminado del teléfono. Esta acción otorga los permisos necesarios para que la app pueda alterar el diseño y los íconos presentes en la pantalla principal del dispositivo, incluido el de WhatsApp.

3 Editar el ícono de WhatsApp

El paso a paso para activar el "modo capibara" en WhatsApp ChatGPT

Con Nova Launcher ya correctamente configurado, el siguiente paso es aplicar la imagen seleccionada al atajo de la aplicación de mensajería. Se debe regresar a la pantalla de inicio del teléfono, localizar el ícono de WhatsApp y mantenerlo presionado durante aproximadamente dos segundos. En el menú emergente que aparecerá, se deberá seleccionar la opción “Editar”. Posteriormente, se hace clic nuevamente sobre el logo que se muestra en la ventana de edición. Esto desplega un nuevo menú donde se elegirá “Aplicaciones” y luego “Fotos” (o “Galería”). Finalmente, se busca la imagen del capibara guardada, se ajusta su tamaño conforme a la preferencia personal del usuario y se presiona “Listo” para confirmar la modificación.

Una vez completados estos pasos detallados, el nuevo ícono que incorpora la figura del roedor reemplazará de manera efectiva al logo original de WhatsApp en la pantalla principal del celular.

Cómo funciona la aplicación para personalizar WhatsApp

Las aplicaciones como Nova Launcher reciben el nombre de “launchers” o “lanzadores”. Su función principal es permitir a los usuarios modificar la interfaz principal del teléfono, es decir, opciones de personalización más allá de las configuraciones de fábrica de Android. Con estas herramientas, es posible cambiar estilos de letra, fondos de pantalla, la organización de los widgets y los logotipos de los íconos de las aplicaciones.

Un launcher posibilita que un dispositivo Samsung, por ejemplo, adquiera la apariencia visual de un Motorola o incluso de un iPhone al brindar un diseño individualizado y una experiencia de uso más rica. La estructura de estos lanzadores incluye pantallas de escritorio para íconos y widgets, una barra inferior o “dock” para aplicaciones frecuentes, y un cajón de aplicaciones.

Es importante destacar que Nova Launcher es una aplicación de terceros y no cuenta con el respaldo ni la garantía de Meta, la empresa propietaria de WhatsApp, Facebook e Instagram.

Cómo revertir la personalización del ícono

Así se puede reestablecer el logo original de WhastApp en el celular Shutterstock - Shutterstock

Si un usuario desea restaurar el logo original de WhatsApp, el proceso es muy simple. Solo necesita desinstalar la aplicación Nova Launcher, lo que puede hacerse desde la Play Store o la configuración del teléfono. Al eliminar el lanzador, todas las modificaciones visuales aplicadas a la interfaz desaparecen de forma automática. El sistema operativo regresa a su configuración de fábrica o al lanzador previamente establecido, por lo que se puede recuperar el ícono tradicional de WhatsApp sin complicaciones.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.