Este es el color que la IA recomienda usar para cuando tenés una charla importante

Cuando uno se prepara para una charla importante, cada detalle cuenta. La postura, lo que se dice y cómo se dice, e incluso la ropa que se elige, construyen una primera impresión que puede definir el rumbo de la conversación. En este sentido, la elección del color no es solo una cuestión de gusto, sino una herramienta de comunicación no verbal que puede fortalecer o debilitar la posición de la persona.

Al analizar grandes cantidades de datos y cómo las personas se expresan, la inteligencia artificial (IA) puede ofrecer algunas claves interesantes para ayudar a decidir qué colores usar y cuáles evitar cuando se tiene una conversación clave.

Según el análisis de sistemas como ChatGPT, hay un grupo de colores que se asocian tradicionalmente con la confianza, la autoridad y la calma. Si se busca proyectar una imagen de seguridad, racionalidad y fiabilidad, la IA recomienda usar tonos como:

Azul marino : este color transmite seriedad y estabilidad.

: este color transmite seriedad y estabilidad. Gris : se asocia con la neutralidad, el equilibrio y la sofisticación.

: se asocia con la neutralidad, el equilibrio y la sofisticación. Negro: un color poderoso que proyecta autoridad y formalidad.

Estos tonos ayudan a que una persona sea percibida como alguien centrado y confiable, cualidades que son muy valoradas en cualquier conversación importante.

Un color que conviene evitar: el naranja

La IA también advierte sobre un color que es mejor dejar de lado cuando se tiene una charla importante: el naranja. Aunque es un color vibrante y lleno de energía, se asocia con la informalidad, la impulsividad y el exceso de entusiasmo.

En una conversación formal o profesional, estos rasgos pueden generar una percepción negativa y restarle seriedad al mensaje. Usar naranja puede dar señales equivocadas y crear una desconexión entre lo que se dice y la imagen que se proyecta. Si el objetivo es transmitir autoridad y credibilidad, lo mejor es evitarlo.

El significado de los colores, según la IA