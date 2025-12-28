Estos son los videojuegos gratis de la semana del 28 de diciembre en Epic Games: solo hay que reclamarlos
La desarrolladora continúa con su política de ofrecer juegos gratis cada semana, ahora es el turno de Skald against the black priory; cuáles son los títulos disponibles.
Como cada semana, Epic Games sorprende a los jugadores con una selección de videojuegos gratuitos que solo requieren ser descargados para disfrutar de ellos. Estos días no son la excepción, y la plataforma ofrece, hasta el 29 de diciembre, una nueva tanda de títulos sin costo que podrás añadir a tu biblioteca permanentemente.
La tienda digital de los creadores de Fortnite se prepara cada semana para la llegada de nuevos juegos gratis a la plataforma. Una oportunidad imperdible para obtener videojuegos sin costo de los principales estudios.
A continuación, te presentamos los videojuegos gratuitos de esta semana y una breve descripción de cada uno.
Los videojuegos gratis de esta semana en Epic Games hasta el 29 de diciembre
Skald against the black priory
SKALD es un RPG de estilo retro para grupos ambientado en un mundo de fantasía sombrío y oscuro con héroes trágicos, muertes violentas y horror lovecraftiano. Arriésgate y tira los dados mientras te embarcas en una historia cautivadora llena de criaturas mortales, una trama ramificada y un combate táctico por turnos.
Cómo conseguir los nuevos juegos gratis de la Epic Games Store
- Hay que iniciar sesión en la Epic Games Store con una cuenta (previo registro y sin costo).
- Hay que ir a la sección Tienda (Store).
- Se debe ir a la parte de de juegos gratuitos y entrar dentro de cada uno de ellos para “comprarlos”. En el momento de pagar hay que revisar que su precio es de 0 (cero) en la moneda local.
- Una vez añadidos a nuestra cuenta, se pueden instalar y jugarlos. Hay que asegurrse de tener una PC que cumpla con los requisitos mínimos y/o recomendados para que funcionen correctamente.
Qué es Epic Games
Epic Games es una empresa desarrolladora y distribuidora de videojuegos, fundada en 1991 y conocida mundialmente por el éxito de títulos como Fortnite y la saga Unreal Tournament. Además de su trabajo en desarrollo de juegos, Epic Games revolucionó la distribución digital con su plataforma Epic Games Store, que ofrece una selección de juegos tanto gratuitos como pagos. Desde su lanzamiento en 2018, la tienda ganó popularidad gracias a su política de regalar videojuegos semanales, permitiendo a los jugadores ampliar sus bibliotecas sin costo.
