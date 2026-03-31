Le robaron el celular, quiso averiguar si lo había encontrado la policía, y armó un sitio para facilitar el proceso

Juan Snaider Cruickshank es un programador autodidacta de 30 años. Actualmente investiga sobre inteligencia artificial (IA) y trabaja en un organismo internacional. Pero lo más importante: gracias a su conocimiento, transformó una historia personal en ayuda para resolver un problema habitual: ¿cómo encontrar más fácil un celular que fue robado y recuperado?

Todo comenzó en febrero de 2025, cuando le robaron su teléfono del cochecito de su hijo en un supermercado del Paseo Alcorta. “Me di vuelta para buscar un producto en la góndola y mi celular ya no estaba cuando volví”, recuerda. Entonces, se enfrentó a un problema adicional al de la falta de dispositivo: su almacenamiento de iCloud estaba lleno, no había ampliado su plan y, por lo tanto, no tenía un respaldo de los últimos meses de su vida.

Lo que parecía un simple contratiempo material -y un dolor de cabeza- cobró un peso emocional incalculable cuando, apenas un mes y medio después, el 13 de marzo, falleció su padre a causa de un cáncer. La pérdida del dispositivo significaba también la pérdida de las últimas reflexiones y conversaciones con él. “Él estaba enfermo y en esos últimos tiempos habíamos tenido conversaciones hermosas que quería conservar”, recuerda.

Aunque hoy es posible rastrear la ubicación de un celular robado, tanto en Android como en el iPhone, esto solo sirve mientras el teléfono está prendido; si se apaga, o si los ladrones logran resetearlo, esa conexión se pierde.

Dónde buscar un celular robado que fue recuperado

Entonces alguien le sugirió una alternativa: buscar ese celular robado en la web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde se listan los bienes u objetos que se encuentren aptos para su devolución y que fueron recuperados en operativos policiales o allanamientos (solo funciona para CABA).

En lugar de realizar la búsqueda manual semanalmente, decidió aplicar su experiencia técnica: le dedicó una mañana a programar un script en Node.js. El código se encargaba de autocompletar el formulario oficial y avisarle si su teléfono aparecía en el sistema o no, identificado por su número de IMEI (un número de serie único para cada celular).

Con el tiempo, Juan comprendió que su desarrollo podía ayudar a muchas otras personas. Aprovechando el auge del vibecoding y las facilidades que otorga la IA para acelerar procesos de desarrollo, decidió escalar su script personal a una webapp gratuita y accesible para usuarios no técnicos. Así nació el sitio encontratucelu.ar.

En solo un día y medio, utilizando Next JS y la plataforma Vercel, creó una interfaz donde cualquier ciudadano puede ingresar el IMEI de su teléfono robado. Si el dispositivo no está en la base de datos actual, el sistema permite registrarlo y envía un correo electrónico de verificación; una vez registrado, la aplicación avisa automáticamente al usuario si el teléfono es recuperado por las autoridades. Ya tiene más de 100 registros cargados.

En febrero del 2025 me robaron el celular, ahí tenía todos los chats con papá, que falleció semanas después de cancer... perderlo me dolió mucho (bah, aún me duele hoy) no por el teléfono, sino por las fotos y chats de esos últimos meses.



Después descubrí que había una web donde… — J S C (@0xjscrui) March 18, 2026

Por supuesto, la gestión final debe hacerse ante la policía; el sitio solo avisa que un celular denunciado como robado fue recuperado.

Lanzó oficialmente la plataforma el 19 de marzo, en coincidencia con el aniversario de su padre, como un homenaje y una forma de cerrar aquella “espina” que le dejó el robo. “La IA permite hoy desarrollar cosas que antes llevaban mucho tiempo, y que eran costosas -reflexiona-. Hoy podés ofrecer una solución que no es rentable, pero que sí es útil”.