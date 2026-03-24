Qué significa “lore”, el término milenario que se emplea frecuentemente en redes sociales

El auge de las redes sociales modificó la experiencia del usuario en internet. La llegada de las plataformas digitales atrajo al público y les dio un lugar para crear su propia identidad en comunidad. A raíz de ello, la narrativa digitales comenzaron a adoptar nuevos términos, tales como el de “lore”.

El lore es el trasfondo y el conocimiento que le dan profundidad a una obra o situación. Podría determinarse como la historia detrás de la historia principal. Para darle más profundidad al contexto, se abarcan eventos del pasado para nutrir a los personajes ficticios y que estos actúen en consecuencia.

La construcción del lore tiene mucho que ver con el auge de las redes sociales Rick Rycroft - AP

La etimología -origen de las palabras- marca que la palabra lore proviene del ingles “lár” que significa enseñanza o sabiduría. Por aquel entonces, este término tenía un significado diferente: estaba referido a los conocimientos transmitidos de generación en generación.

Utilizado en la literatura y, sobre todo, en los videojuegos, el lore sirve para construir mundos paralelos donde los creadores de contenido le sacan el máximo provecho posible para desarrollar tramas complejas y así generar un fuerte impacto en los seguidores.

Qué es el lore, según expertos

Según el sitio del Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital (U-TAD) el lore es “fundamental para dar credibilidad y profundidad a una historia. Sin él, un universo ficticio puede sentirse vacío o inverosímil. A través de el, se establecen las reglas del mundo, su historia, sus mitos y leyendas, sus personajes importantes y los eventos clave que moldearon la realidad en la que transcurre la trama".

Por último, su expansión comenzó a darse en la literatura y el cine, más específicamente en los géneros de ciencia ficción. El Señor de los Anillos, Star Wars, Harry Potter, entre otros films, tienen una construcción muy detallada del mundo, con fenómenos culturales que se entrelazan y eso motiva a los seguidores a explorar cada detalle de su lore.