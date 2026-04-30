Estos son los videojuegos gratis de la semana del 30 de abril en Epic Games: solo hay que reclamarlos

Como cada semana, Epic Games sorprende a los jugadores con una selección de videojuegos gratuitos que solo requieren ser descargados para disfrutar de ellos. Estos días no son la excepción, y la plataforma ofrece, hasta el 07 de mayo, una nueva tanda de títulos sin costo que podrás añadir a tu biblioteca permanentemente.

La tienda digital de los creadores de Fortnite se prepara cada semana para la llegada de nuevos juegos gratis a la plataforma. Una oportunidad imperdible para obtener videojuegos sin costo de los principales estudios.

A continuación, te presentamos los videojuegos gratuitos de esta semana y una breve descripción de cada uno.

Los videojuegos gratis de esta semana en Epic Games hasta el 07 de mayo

Estos son los videojuegos gratis de la semana del 30 de abril en Epic Games

Diseña talleres automatizados para que tus peculiares y adorables Sparks transporten y fabriquen de todo, ¡incluyendo más de sí mismos! Lidera a tu escuadrón de Sparks en combate. Explora un extraño mundo de fantasía, en solitario o en modo cooperativo online. ¡Descubre el antiguo misterio de los Sparks!

Estos son los videojuegos gratis de la semana del 30 de abril en Epic Games

Firestone: Online Idle RPG es un juego de fantasía multijugador con mecánicas de RPG inactivo. Colecciona héroes 🧙‍♂️, mejora su equipo y habilidades, y envíalos a batallas AFK o embárcate en una frenética carrera de clics incremental para derrotar a jefes monstruosos. Chatea con tus amigos del gremio o participa en combates PvP ⚔️.

Cómo conseguir los nuevos juegos gratis de la Epic Games Store

Hay que iniciar sesión en la Epic Games Store con una cuenta (previo registro y sin costo).

Hay que ir a la sección Tienda (Store).

Se debe ir a la parte de de juegos gratuitos y entrar dentro de cada uno de ellos para “comprarlos”. En el momento de pagar hay que revisar que su precio es de 0 (cero) en la moneda local.

Una vez añadidos a nuestra cuenta, se pueden instalar y jugarlos. Hay que asegurrse de tener una PC que cumpla con los requisitos mínimos y/o recomendados para que funcionen correctamente.

Qué es Epic Games

Epic Games es una empresa desarrolladora y distribuidora de videojuegos, fundada en 1991 y conocida mundialmente por el éxito de títulos como Fortnite y la saga Unreal Tournament. Además de su trabajo en desarrollo de juegos, Epic Games revolucionó la distribución digital con su plataforma Epic Games Store, que ofrece una selección de juegos tanto gratuitos como pagos. Desde su lanzamiento en 2018, la tienda ganó popularidad gracias a su política de regalar videojuegos semanales, permitiendo a los jugadores ampliar sus bibliotecas sin costo.