Estos son los videojuegos más jugados en Steam al 05 de abril
El ránking semanal de Steam revela los juegos más populares; el top 3 se destaca por reunir a miles de jugadores de todo el mundo: Counter-strike 2, Dota 2 y Pubg: battlegrounds
- 1 minuto de lectura'
En las últimas horas se conoció un nuevo ordenamiento en el ranking de la plataforma de videojuegos Steam, que muestra cuáles son los títulos que más atraen a los jugadores en todo el planeta al 05 de abril. En esta ocasión, el top 3 lo lideran Counter-strike 2, Dota 2, y Pubg: battlegrounds, destacándose por la cantidad de usuarios que han disfrutado de estos títulos
A continuación, te presentamos los 10 videojuegos más jugados en la última semana, con los detalles sobre la cantidad de jugadores.
Uno por uno: los mejores 10 videojuegos de la plataforma en la última semana
- Counter-strike 2 - 8.001.211 jugadores
- Dota 2 - 3.139.984 jugadores
- Pubg: battlegrounds - 2.687.787 jugadores
- Slay the spire 2 - 1.494.235 jugadores
- Crimson desert - 1.203.961 jugadores
- Apex legends - 1.082.437 jugadores
- Bongo cat - 880.554 jugadores
- Rust - 819.702 jugadores
- Wallpaper engine - 651.988 jugadores
- Arc raiders - 636.104 jugadores
Cuál es el videojuego más popular en el mundo hoy
Esta semana, Counter-strike 2 se posiciona en el primer lugar del ranking, con una cifra notable de jugadores, seguido de Dota 2 y Pubg: battlegrounds, que completan el podio del ranking de Steam de los videojuegos más populares en el mundo gaming.
Qué es Steam
Steam es la plataforma de distribución digital más grande del mundo para videojuegos, desarrollada por Valve Corporation. Desde su lanzamiento en 2003, Steam revolucionó la industria de los videojuegos, permitiendo a millones de usuarios comprar, descargar y jugar a una inmensa variedad de títulos.
La plataforma no solo ofrece juegos de todos los géneros imaginables, sino que también cuenta con características como actualizaciones automáticas, comunidades de jugadores, y soporte para mods, lo que enriquece la experiencia del usuario. Además, Steam es conocido por sus ventas y descuentos masivos, que permiten a los jugadores acceder a títulos populares a precios reducidos. Tiene una base de más de 100 millones de usuarios y 30.000 juegos publicados hasta el momento.
- 1
JBL actualiza sus parlantes Xtreme 5 y Go 5 con sonido más potente y diseño renovado
- 2
Cómo pagar el colectivo con la SUBE Digital
- 3
Es el empleado número 8 de Apple, sigue trabajando ahí y recuerda los 50 años de la empresa
- 4
Cuáles son los tres signos con “más suerte” en abril de 2026, según la inteligencia artificial