Estos son los videojuegos más jugados en Steam al 29 de marzo
El ránking semanal de Steam revela los juegos más populares; el top 3 se destaca por reunir a miles de jugadores de todo el mundo: Counter-strike 2, Dota 2 y Pubg: battlegrounds
- 1 minuto de lectura'
En las últimas horas se conoció un nuevo ordenamiento en el ranking de la plataforma de videojuegos Steam, que muestra cuáles son los títulos que más atraen a los jugadores en todo el planeta al 29 de marzo. En esta ocasión, el top 3 lo lideran Counter-strike 2, Dota 2, y Pubg: battlegrounds, destacándose por la cantidad de usuarios que han disfrutado de estos títulos
A continuación, te presentamos los 10 videojuegos más jugados en la última semana, con los detalles sobre la cantidad de jugadores.
Uno por uno: los mejores 10 videojuegos de la plataforma en la última semana
- Counter-strike 2 - 9.295.630 jugadores
- Dota 2 - 3.796.573 jugadores
- Pubg: battlegrounds - 3.221.516 jugadores
- Slay the spire 2 - 2.224.134 jugadores
- Apex legends - 1.130.794 jugadores
- Crimson desert - 1.024.880 jugadores
- Rust - 842.768 jugadores
- Bongo cat - 840.934 jugadores
- Stardew valley - 766.298 jugadores
- Wallpaper engine - 735.180 jugadores
Cuál es el videojuego más popular en el mundo hoy
Esta semana, Counter-strike 2 se posiciona en el primer lugar del ranking, con una cifra notable de jugadores, seguido de Dota 2 y Pubg: battlegrounds, que completan el podio del ranking de Steam de los videojuegos más populares en el mundo gaming.
Qué es Steam
Steam es la plataforma de distribución digital más grande del mundo para videojuegos, desarrollada por Valve Corporation. Desde su lanzamiento en 2003, Steam revolucionó la industria de los videojuegos, permitiendo a millones de usuarios comprar, descargar y jugar a una inmensa variedad de títulos.
La plataforma no solo ofrece juegos de todos los géneros imaginables, sino que también cuenta con características como actualizaciones automáticas, comunidades de jugadores, y soporte para mods, lo que enriquece la experiencia del usuario. Además, Steam es conocido por sus ventas y descuentos masivos, que permiten a los jugadores acceder a títulos populares a precios reducidos. Tiene una base de más de 100 millones de usuarios y 30.000 juegos publicados hasta el momento.
- 1
De qué murió Leonid Radvinsky, dueño de Onlyfans, a los 43 años
- 2
MacBook Neo: probamos la notebook más barata de Apple
- 3
La IA eligió el mejor artista argentino de la historia y la respuesta no es lo que muchos imaginan
- 4
WhatsApp habilita la transferencia de chats entre plataformas y una nueva función para liberar espacio