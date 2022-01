Evil Dead: confirman la fecha de lanzamiento del videojuego basado en el film de culto de Sam Raimi

Las expectativas del estreno del videojuego Evil Dead: The Game son altas en sus fanáticos. Si bien el primer tráiler oficial se difundió en el año 2020 durante la edición del evento The Game Awards, en el cual la franquicia afirmó que saldría a mediados del 2021, actualmente el lanzamiento fue reprogramado para mayo del 2022, causando así la ansiedad en los miles de usuarios.

El anuncio oficial se compartió en las redes sociales de la franquicia, donde aportaron más detalles de su demora y la nueva fecha que confirmaron para el videojuego basado en la saga cinematográfica que inició la película del director, productor y guionista San Raimi, estrenada en el año 1981.

Tráiler del videojuego Evil Dead

“Cuando nos dispusimos a crear un juego completamente nuevo, digno de la franquicia Evil Dead, sabíamos que tenía que ser maravilloso como el infierno. Con el fin de ofrecer la mejor experiencia posible, Evil Dead: The Game llegará ahora el 13 de mayo de 2022″, publicaron en la cuenta oficial de Twitter e Instagram.

Por otro lado, la franquicia pidió disculpas a los cientos de fanáticos por la demora pero aclararon que deben mejorar algunos aspectos del juego. “Este retraso le da a nuestro equipo el tiempo que necesita para hacer las cosas bien, por lo que su boomstick estará pulido, completamente cargado y listo para explotar deadites ese viernes 13 de mayo. Le damos las gracias por su paciencia y comprensión”. Hacia el final, anticiparon que habrá más información sobre el videojuego y que los fanáticos tendrán que estar atentos. “No se preocupe, no tendrá que esperar demasiado para recibir más noticias. Esté atento a la información de pedidos anticipados y un nuevo tráiler en febrero”.

La publicación se llevó cientos de reacciones por los cientos de fanáticos, quienes en su mayoría agradecieron a la compañía por tomarse el tiempo para crear “el mejor videojuego”. “Por favor hombre, le deseo lo mejor a este juego. No quiero un mal juego de Evil Dead con errores, tómense su tiempo para darlos lo mejor”, escribió un usuario. En tanto que otra persona coincidió: “Tomen todo el tiempo que necesiten. Creo que este juego tiene el potencial de ser muy especial, y vale la pena esperar. Ahora solo necesito encontrar algunos amigos para jugar esto y estaré listo”.

En cuanto a los nuevos aspectos del nuevo aspecto del videojuego de terror, la novedad es que los usuarios podrán ponerse en los roles de los míticos personajes del film, como Cheryl (Ellen Sandweiss), Scotty (Hel Delrich), Ash (Bruce Campbell), Linda (Betsy Baker) y Shelly (Theresa Tilly). A esta lista se le unen personajes de otras icónicas series y películas que ya revelaron como Arthur de Marcus Gilbert (Army of Darkness), Pablo Simón Bolívar de Ray Santiago (Ash vs. Evil Dead) y Kelly Maxwell de Dana DeLorenzo (Ash vs. Evil Dead).

Una imagen realista y personajes reconocidos de otras películas y series son los que componen a este videojuego Captura

En tanto, el objetivo central del juego es tratar de derrotar a todas las fuerzas diabólicas que se liberaron y para ello los protagonistas tendrán que recolectar páginas del libro Necronomicon Ex-Mortis, además de otros elementos para derrotar a los deadites. Con esos pasos, el objetivo principal es regresar a su lugar de pertenencia al demonio Kandarian.

Respecto de las locaciones, los fanáticos reconocerán lugares que ya vieron en el cine a causa de una imagen realista que, según los dueños de la franquicia en las redes sociales, “captura la apariencia de la franquicia Evil Dead en todo su esplendor”.

Asimismo, todos los jugadores tienen una opción especial: tomar el rol del demonio y usar sus poderes de posesión, para que de esa forma puedan derrotar a los humanos que intentan sobrevivir. A su vez, contarán con más de 25 armas y las habilidades de los personajes mejorarán a lo largo de todo el juego.

Con todos los cambios y detalles anunciados, finalmente el videojuego se lanzará en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch y PC en el tiempo de tres meses. De esta forma, Evil Dead: The Game se une con los títulos de terror clásicos que fueron icónicos en el mundo gamer, como Viernes 13 (1980) y Resident Evil (2002).