Videojuegos en verano: llegan Horizon, Elden Ring, Pokémon y clásicos para PC y Nintendo Switch

El mes de febrero tiene un gran listado de nuevos videojuegos que llegan para todas las plataformas. Algunos altamente esperados, como Pokémon Arceus y Horizon: Forbidden West, mientras que otros pretenden dejar una marca y establecerse como clásicos. Estos son algunos de los mejores juegos para PC, Xbox, Play y Switch de este mes.

Rainbow Six: Extraction

Para PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S y PS5. Ya disponible en Game Pass

La saga Rainbow Six, de shooters en primera persona, se renueva saliendo un poco de su zona de confort. Atrás quedaron los títulos super tácticos y realistas para entrar a un mundo con enemigos de otros planetas que invaden y contagian a la población. Pensado para jugar en cooperativo con amigos, este juego se para sobre las bases de títulos como Rainbow Six: Siege, pero busca separarse con una historia y temática de ciencia ficción. Si sos fanático de los shooters cooperativos puede que te guste y lo disfrutes. Además, de yapa, Ubisoft decidió incluirlo en Game Pass desde el día de su lanzamiento para los usuarios de Xbox y PC.

Leyendas Pokémon Arceus

Para Nintendo Switch, disponible desde el 28 de Enero.

Este nuevo juego de Pokémon, exclusivo para Switch, nos va a llevar a un mundo semi-abierto que literalmente tendremos que salir a recorrer para capturar Pokémones en su hábitat natural. Con un poco de Rol y otro poco de acción, deberemos aprender cada rincón de la región de Hisui (Sinnoh) hasta encontrarnos con el personaje deseado. Allí libraremos una batalla por turnos con nuestros Pokémones ya capturados para poder conseguir y completar nuestra lista. Pensado para correr solamente en la Switch, puede ser uno de los grandes juegos con una jugabilidad altamente esperada por parte de los fanáticos de la saga.

Dying Light 2

Para Xbox One, PS4, PC, PS5 y Xbox Series X/S. Disponible desde el 4 de febrero.

Parkour, zombies, y apocalipsis. Todo esto reúne la secuela de Dying Light que luego de retrasos, puso fecha fija para este febrero. Allí vamos a recorrer las ruinas de ciudades, en primera persona, con disparos y combates por las alturas para evitar los enjambres de zombies, mientras que lidiamos con los problemas de los humanos sobrevivientes: facciones, pobreza y violencia. Vamos a tomar decisiones que cambiarán drásticamente el modo en que se desarrolle el juego, y por lo que contó la empresa, completar todas las misiones y opciones podría llevar hasta 500 horas.

Sifu

Para PS5, PS4 y PC. Disponible desde el 8 de febrero.

Sifu es un beat-em up de artes marciales con peleas en tercera persona que propone algo distinto: nuestro personaje envejece y gana experiencia con cada muerte.

Una historia de venganza y Kung-Fu, diseñada a mano, inspirada en las grandes películas del género. Nuestro protagonista deberá acabar con 5 jefes culpables por la muerte de nuestra familia. Patadas, largas barbas blancas y momentos épicos son una promesa que Sifu va a cumplir con creces.

Horizon Forbidden West

Para PS5 y PS4. Disponible desde el 18 de febrero.

Forbidden West es una de las grandes apuestas de PlayStation para este 2022. Volveremos a encarnar a una de las heroínas más queridas de PlayStation, Alloy, ahora en una secuela con una misteriosa amenaza pero con la misma premisa: espectaculares robots dinosaurios que recorren la tierra mientras los humanos se vieron reducidos por la caída tecnológica. Las mejoras no solo se verán para PS5 en este juego de acción y aventura, ya que se podrá jugar en PS4 con un nuevo diseño de niveles y del mundo abierto, con verticalidad y desafíos para que el terreno y las misiones no sean repetitivas.

Además, los usuarios que tengan el primer juego (Zero Dawn) comprado en su catálogo, podrán actualizarlo de manera gratuita a la versión que llegará de PS5 solo pagando la versión de PS4.

Elden Ring

Para PS4, Xbox One, PC, PS5 y Xbox Series X/S. Disponible desde el 25 de febrero.

Si buscás nombres con peso, en Elden Ring los vas a encontrar directamente en la tapa. Creado por FromSoftware (Demon Souls, Sekiro) de la mano de Hidetaka Miyazaki y con colaboración en la creación del mundo por parte de George R.R. Martin (Game of Thrones) llega este juego de acción y rol de mundo abierto que quiere patear el tablero. En tercera persona vamos a crear nuestro personaje para recorrer este plano de fantasía oscura y monstruos espectaculares. Semidioses, muertos, y una guerra por los fragmentos del anillo de Elden.

Clásicos que llegan a las consolas y PC

Además, este mes cuenta con una selección de grandes juegos ya lanzados, que en esta ocasión llegan a nuevas plataformas.

Uncharted: Legacy of Thieves Collection

Para PS5. Disponible desde el 28 de Enero.

Esta nueva colección pensada para los usuarios de PS5 llega con el último Uncharted de Nathan Drake, Uncharted 4, y con el spinoff The Lost Legacy. Si bien ambos títulos salieron relativamente hace poco y se podían jugar en PS4, ahora vas a poder hacerlo, en combo, en PS5 con resolución 4K, mejorado en casi todos los aspectos y hasta con un modo a 120FPS en 1080p. Las historias de Nathan, y de Chloe y Nadine, se sienten mejor que nunca en una versión que podríamos decir que es un obligado para los que entran al mundo de PlayStation con la PS5, y por qué no, para los que quieran rejugarlos de la mejor manera posible.

Assassin’s Creed: The Ezio Collection

Para Nintendo Switch. Disponible desde el 17 de febrero.

Switch sigue sumando títulos que le faltaban. En este caso, Ubisoft agregó con esta colección la posibilidad de jugar grandes juegos de la saga optimizados para correr en la consola, incluidos Assassin’s Creed II, Assassin’s Creed Brotherhood, Assassin’s Creed Revelations, sumado a cortos como Assassin’s Creed Lineage y Assassin’s Creed Embers. Es probable que muchos ya los hayan jugado o probado en otras consolas, pero para los que están creciendo con Switch como primera consola, o para los adultos que nunca pudieron jugarlos, esta es una gran oportunidad en un paquete optimizado para la portátil de Nintendo

Monster Hunter Rise

Para PC. Ya disponible.

Tras su lanzamiento en Switch hace poco menos de un año, ahora el Rise llega para los usuarios de PC donde vamos a ser un cazador en busca de capturar y matar monstruos en un mundo de fantasía. Con cada botín vamos a poder mejorar nuestros equipos para luego atrevernos a más peligrosas misiones. Permite jugar de manera solitaria como también con multiplayer local o en coop online de hasta cuatro jugadores. Toma todo lo visto en Monster Hunter: Word con mejoras en las mecánicas y perfecciona la jugabilidad, que fue muy bien recibida por los usuarios, y ahora con la calidad gráfica que puede otorgar una PC.

God Of War

Para PC. Ya disponible.

No hay nada que podamos decir de God of War que no sean halagos. Uno de los mejores videojuegos de todos los tiempos llegó finalmente a PC para disfrutarlo con compatibilidad con pantalla Wide y ultra wide y con toda la potencia de las placas de video. Nvidia trabajó con drivers actualizados y con el perfeccionamiento del DLSS que aumenta la velocidad de los fotogramas, y con Nvidia Reflex, que permite reacciones más rápidas para luchar con nuestra hacha Leviatán en mano. Es una de las obras maestras del gaming, y en PC se ve y se siente increíble tanto en compus de alta gama como con placas de video mid-range.