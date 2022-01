Xbox anunció cuáles serán los juegos Gold para febrero 2022

El pasado 27 de enero, Xbox anunció los cuatro juegos que estarán disponibles gratuitamente para aquellos que estén suscriptos a Xbox Live Gold -o Xbox Game Pass Ultimate- a partir del mes de febrero.

Los usuarios podrán añadirlos de forma libre a su biblioteca para así poder jugarlos en Xbox Series X/S, Xbox One o Xbox 360. Los juegos serán Broken Sword 5: La maldición de la serpiente -del 1 al 28 de febrero-, Aerial_Knight’s Never Yield -del 16 de febrero al 15 de marzo-, Hydrophobia -del 1 al 15 de febrero-, y Band of Bugs -del 16 al 28 de febrero-. En conjunto estos juegos tendrían un valor de 56 dólares pero los suscriptores podrán acceder de forma gratuita.

Broken Sword 5: La maldición de la serpiente es la última parte de una serie de aventuras de Revolution Studios. Lanzada en 2015, la historia comienza con el norteamericano George Stobbart y la periodista francesa Nico Collard en una galería de arte, cuando son testigos de como un ladrón roba un misterioso cuadro y asesina de un disparo al responsable de esta exposición. Por otro lado, Aerial_Knight’s Never Yield se publicó en mayo de 2021. Se trata de un título que nos lleva a un mundo futurista en el que tendremos que huir de unos perseguidores utilizando la música para deslizarnos, saltar y correr con más velocidad.

Para los amantes de la acción, Hydrophobia es un juego en tercera persona que nos presenta a Kate, una heroína que utilizará sus habilidades en ingeniería para luchar contra unos terroristas. Por último en esta lista de juegos, se encuentra Band of Bugs un juego de estrategia multijugador en el que lucharemos contra unos insectos.

Xbox celebra su 20 aniversario con una beta multijugador gratis de Halo Infinite y más de 70 juegos retrocompatibles

La empresa desarrolladora de Halo Infinite, 343 Industries, junto con la primera temporada del juego, ha presentado la beta multijugador gratuita de Halo Infinite para festejar los 20 años de Xbox, que ya está disponible para todos los jugadores de Xbox Series X|S, Xbox One y PC, vía la tienda de Microsoft o por la tienda Steam.

Uno de los creadores de Halo Infinite, Joseph Staten, reveló que el Pase de Batalla de la temporada 1 se ampliará hasta mayo de 2022 en lugar de, según sus previsiones, estar vigente solo durante tres meses. Esto se debe a que la marca busca ofrecer más tiempo a los desarrolladores para trabajar en su segunda temporada y mejorarla.

Junto con el anuncio del lanzamiento de Halo Infinite en versión beta, la compañía presentó un catálogo de más de 70 juegos de Xbox 360 y Xbox Original que se sumó a la biblioteca de retrocompatibilidad tanto en Xbox One como en Xbox Series X|S. Entre estos juegos, que son compatibles con Auto HDR y que están ya disponibles, se encuentran Star Wars Jedi Knight II, Star Wars: Starfighter, Otogi, F.E.A.R., las entregas de Max Payne o la saga Dead or Alive Ultimate. El listado se puede consultar en la página web del director de programación de la red de juegos de Microsoft Xbox live, Larry Hryb, más conocido como Major Nelson.