F8 2019: el chiste de Mark Zuckerberg del que no se rió nadie

SAN JOSE.- Frente a un auditorio lleno, Mark Zuckerberg dio la conferencia inaugural del F8, la reunión anual donde la compañía revela lo que tiene en carpeta para los próximos meses, y ofrece cursos, talleres y encuentros con expertos para los desarrolladores que montan sus servicios sobre Facebook , Instagram y Whatsapp.

El lema de este año es "El futuro es privado", la respuesta de la compañía a las múltiples críticas que ha recibido a lo largo de los últimos años por cómo administra los datos de los más de 2000 millones de usuarios de sus servicios.

"Ahora, entiendo que un montón de gente no está segura de que vayamos en serio con esto -dice Zuckerberg, con una sonrisa-. Yo sé que no tenemos precisamente la... mejor reputación en privacidad ahora, para ponerlo suavemente". Ahí hizo la pausa para la risas... que no llegaron. "Pero estoy comprometido con hacer esto bien", continuó, reafirmando la nueva misión de la compañía que creó en 2004.