En la conferencia de desarrolladores F8 el cofundador de la red social volvió a remarcar la visión para la compañía enfocada en la privacidad, uno de los aspectos más criticados en los últimos dos años

SAN JOSE.- Desde hace una década Facebook convoca a los desarrolladores de su plataforma a la cita anual conocida como F8, un espacio donde se dan a conocer las novedades que tiene la compañía, tanto en la red social como en su familia de servicios y productos, como Instagram, WhatsApp y Oculus, sus adquisiciones millonarias más rutilantes. En esta ocasión, el evento que se llevó a cabo en la localidad californiana de San Jose, donde Mark Zuckerberg busca relanzar a la compañía que estuvo marcada por los escándalos en los últimos dos años .

"El futuro es privado", dijo Zuckerberg en un auditorio afín, conformado por programadores que trabajan en las diversas plataformas digitales de la compañía. La frase, que se repitió durante todas las presentaciones que realizaron los ejecutivos de Facebook, no pasó inadvertida en el F8. "Muchos piensan que no podemos ofrecer esto. Y tal vez no tengamos la mejor reputación, pero vamos a comenzar una nueva etapa que llevará tiempo", reconoció el ejecutivo.

Aún así, destacó a WhatsApp como ejemplo de una de las aplicaciones de la compañía, donde los usuarios valoran la privacidad. Remarcó de vuelta la visión que tiene para la compañia, con el foco puesto en la privacidad, las comunicaciones encriptadas y con aplicaciones menos adictivas, que reduzcan el tiempo de permanencia del usuario. También mencionó la necesidad de tener un servicio interoperable, en referencia a la integración de los chats de WhatsApp, Facebook Messenger e Instagram.

"Tenemos que asegurarnos que nuestras herramientas sean utilizadas para hacer el bien. Hubo cambios en la forma de acceder a los datos. Reconozco que hubo problemas con algunos socios, y esto va a generar algunas fricciones y desafíos para los programadores, pero es algo que nos ayudará a recuperar la confianza en la plataforma", dijo el ejecutivo en referencia a los cambios adoptados tras los escándalos en los que estuvo involucrado Facebook con Cambridge Analytica.

En la compañía ya no están los creadores de Instagram y WhatsApp, y así fue como Zuckerberg se puso al hombro las novedades en todos los servicios de la compañía, como las nuevas funciones de Messenger, el rediseño del logo de Facebook y de la interfaz de la red social a los nuevos modelos de visores de realidad virtual Oculus. También estuvo para relanzar a Portal, el parlante inteligente presentado en medio de los escándalos de privacidad, que ahora contará con las videollamadas de WhatsApp.

Messenger: más rápido e integrado con WhatsApp e Instagram

El servicio de mensajería instantánea de Facebook se llevó gran parte de la presentación del F8, que este año estará enfocado en ofrecer un servicio más rápido y agil. Zuckerberg aseguró que será una plataforma de mensajería creada de cero, con una aplicación que ocupará menos espacio en los teléfonos móviles.

A su vez, Messenger tendrá una edición para escritorio, al estilo WhatsApp Web, con versiones disponibles para Windows y Mac que permitirá realizar videollamadas. Zuckerberg también aprovechó para remarcar de nuevo la visión de la compañía: que las comunicaciones estarán encriptadas de punta a punta para los 2000 millones de usuarios que usan tanto Messenger como WhatsApp.

La integración de Messenger con Instagram y WhatsApp, anunciada en enero, se repitió una y otra vez en el F8, pero poco se supo sobre su funcionamiento y disponibilidad. Es una de las grandes apuestas que tiene la compañía para este año, que mencionó la importancia de esta característica para el funcionamiento integrado de sus tres principales plataformas móviles.

Un catálogo de productos para WhatsApp

Zukerberg destacó que Status, la función que nació como Stories en Instagram, es la forma destacada que tiene WhatsApp para demostrar que se puede compartir fotos y videos en los Estados del perfil en un servicio de chat valorado por los usuarios por su privacidad. "Los usuarios también pueden compartir la ubicación en una conversación, y estos datos también están encriptados", agregó Zuckerberg.

Además de destacar las virtudes del chat, Zuckerberg anunció el catálogo de productos, una modalidad de WhatsApp Business donde los comerciantes y compañías pueden compartir sus productos de forma privada y directa con sus clientes. Esta es una función que podrá estar acompañada por Payments, el servicio para enviar y recibir pagos que la compañía puso a prueba en India.

Un diseño renovado para Facebook

La red social más grande del mundo también se renovó con un diseño conocido como FB5, con una interfaz más clara que busca poner en el centro de la atención al usuario y sus contenidos, según Zuckerberg. Este rediseño le da un lugar relevante a Grupos, la función que reúne a los usuarios de Facebook en torno a un interés común, en una estrategia que la compañía remarcó como su principal objetivo para la red social.

A simple vista, el rediseño deja de lado el color azul distintivo de Facebook en la interfaz, que comenzará a reflejarse de forma paulatina en las aplicaciones móviles, y luego en las versiones de escritorio. El icono de Facebook también quedo estilizado en un logo azul con la inicial en blanco.

Instagram, con un carrito de compras para marcas e influencers

La aplicación de fotografía y video digital de Facebook permitirá que las marcas y los creadores de contenidos puedan vender productos desde sus publicaciones. Esta era una función que estaba limitada a las marcas, que integraban su oferta de productos con un carrito de compras dentro de las publicaciones, y que a partir de ahora lo podrán realizar de forma conjunta con los influencers.

La cámara de Instagram Stories tendrá un rediseño para aprovechar mejor las diferentes formas de publicar contenidos, y ahora contará con stickers que permitirá realizar donaciones para diversas campañas que buscan recaudar fondos para organizaciones sin fines de lucro.

También hubo una mención a la posiblidad de ocultar la cantidad de likes y comentarios, una información que podrá quedar en privado solo para el auto. Por el momento es solo una prueba que Instagram evalúa entre algunos usuarios de Canadá para que las personas pongan su foco en los contenidos que generan.

Nuevos Oculus para una realidad virtual sin cables

Los visores de realidad virtual se caracterizaron por ofrecer una experiencia inmersiva con una calidad de imagen que evolucionó en los diversos modelos que fueron lanzados al mercado. Sin embargo, su principal limitación estaba en los dispositivos, algo aparatosos y limitados en movimiento por el uso de sensores y cables conectados a potentes computadoras de escritorio.

En el F8, Zuckerberg anunció los dos nuevos modelos de visores Oculus con las versiones Quest y Rift S, con mandos inalámbricos, disponibles desde 399 dólares.

Un parlante inteligente renovado con WhatsApp

Portal fue la gran apuesta de Facebook en el mercado de los parlantes inteligentes donde se destacan Amazon y Google. Este dispositivo hogareño, equipado con una amplia pantalla táctil, cámaras y micrófonos, tuvo un lanzamiento considerado inoportuno tras los escándalos que tuvo Facebook con el manejo de la privacidad.

Sin embargo, Zuckerberg confirmó que la compañía sigue firme con su propuesta de parlante inteligente y anunció que WhatsApp también estará integrado con sus videollamadas en los modelos Portal y Portal Plus. Este relanzamiento internacional dará sus primeros pasos en Canadá y Europa.