Facebook encontró una manera para que suban las donaciones de sangre

Se realiza una transfusión de sangre cada dos minutos en la Argentina. En Estados Unidos, por otro lado, esto sucede cada dos segundos. Es ahí donde Facebook acaba de lanzar una herramienta para sumar su grano de arena a la causa. Desde la semana pasada, los usuarios de la plataforma pueden indicar que son donantes y ser informados cada vez que se necesita sangre en su zona.

Hasta que no lo vemos en un caso cercano, no tomamos dimensión de lo fundamental que es la donación. "La gente no se da cuenta de que es algo que no termina. Siempre se necesitan más donantes, es algo muy desafiante", explicó durante el anuncio en las oficinas de Facebook en Palo Alto Kate Fry, del America's Blood Centers. Fry detalló cuán importante es que las empresas colaboren para generar conciencia y colaborar, y agregó: "Menos del 10% de las personas donan y los números bajan en un 20% durante el verano y las fiestas".

Hema Budaraju de Facebook, Cliff Numark de la Cruz Roja, Mitzy Edgecomb de Vitalent, Dr. Nabajyoti de la Asociación Asiática de Trasfusión Médica, Kate Fry de Americas Blood Centers y Dr. Luiz Amorim de Hemorio Crédito: Facebook

Blood Donations comenzó a funcionar el jueves pasado en Chicago, la ciudad de Nueva York, el área de la bahía de San Francisco, Baltimore y Washington DC, pero desde 2017 que corre en Bangladesh, Brasil y Pakistán, donde ya se anotaron 35 millones de personas. La empresa anunció que a lo largo del año estará disponible en el resto de Estados Unidos y no descarta que pronto llegue a otros países.

En Brasil ya se ven resultados positivos: las donaciones aumentaron en un 5% desde que se implementó la herramienta, según el Dr. Luiz Amorim del Instituto de Hematología Hemorio. En Estados Unidos, Blood Donations se armó en coordinación con socios de la talla de la Cruz Roja norteamericana. Cliff Numark, vicepresidente senior de la institución, explicó: "Mucha gente no dona porque no se le pide. Todos los días necesitamos decenas de miles de donantes, si no la gente se muere. Tenemos que hacer las cosas diferentes y esta herramienta nos va a ayudar mucho".

Cómo funciona

Así se ve en los teléfonos la herramienta

La idea es que instituciones y hospitales usen Facebook para publicar sus necesidades, y también las personas. En la presentación, Hema Budaraju, de la división de Salud de Facebook, resumió: "Nuestro objetivo es usar la tecnología como una herramienta para el bien. Para generar conciencia y ayudar a las comunidades". Algo que inspiró Blood Donations fue ver cómo la gente ya compartía estas búsquedas en sus perfiles y mucha otra se acercaba a donar al ver el pedido de alguien conocido.

En esos países, desde la página del a herramienta es muy fácil llegar a inscribirse. Solo hay que aceptar los términos y condiciones, y esperar a recibir las notificaciones de bancos de sangre cercanos que necesiten ayuda.

Quiénes pueden donar sangre en la Argentina

Personas entre 18 y 65 años, que gocen de buena salud y pesen más de 50 kilos.

Presentar DNI, C.I., Pasaporte u otro documento que acredite su identidad.

No estar en ayunas.

Entre una donación y otra deberá pasar por lo menos 8 semanas.

Mitos sobre donar sangre