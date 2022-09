FIFA 23: probamos la más nueva (y última) entrega del más popular juego de fútbol

Electronic Arts lanza este viernes 30 de septiembre la última edición de una larga franquicia de videojuegos que vio la luz en 1993 y que culminará con su trigésimo título, el FIFA 23. Luego de una puja de licencias con la FIFA, la compañía norteamericana de videojuegos decidió separarse del nombre que lo llevó a la cima de los videojuegos como uno de los más taquilleros de todos los tiempos y cambiará su nombre, desde el año próximo, a EA Sports Football Club. Este cambio solo verá reflejado el nombre, ya que las licencias de clubes, ligas y los jugadores no se verán afectados. Pero si nos preguntamos qué podemos esperar de este tan importante FIFA 23, la respuesta, en pocas palabras, es que esta edición es lo que se espera de una evolución anual, con algunos detalles extra que le dan un plus positivo a la pregunta de todos los años: ¿vale la pena comprar el FIFA nuevo, si tengo el del año anterior?

En este año, vamos a tener un gran diferencial que es el sistema Cross-Play. Esto significa que todos los usuarios que usen PlayStation 5, Xbox series o PC van a poder jugar online juntos o como rivales en todos los modos de juego. Los usuarios de PS4 y Xbox One lo harán entre sí en la versión del juego que no es para consolas de nueva generación, y que no trae todas las mejoras que vamos a comentar en esta nota.

Un trailer muestra cómo es el nuevo FIFA 23

HyperMotion 2

Además de la renovada conectividad, en el juego vamos a ver bastantes mejoras en la jugabilidad y movimientos de los jugadores. Con Hypermotion 2, la evolución del sistema de capturas de movimientos (que llegará a PC por primera vez), vamos a tener sensaciones de juego completo donde los choques, movimientos y acciones de los jugadores se sienten más realistas. Todo esto se maneja con un sistema que vincula el procesamiento gráfico con la inteligencia artificial para hacer que los partidos se sientan más reales. En nuestra experiencia, si bien notamos la diferencia en algunos movimientos, y los partidos como un todo si se sienten realmente como si fueran de verdad, quizás no lo vimos tan así en los arqueros, en donde las atajadas siguen sintiéndose diferentes a lo que veríamos en un partido en el césped.

El envío de los tiros de esquina, un punto que mejoró en el FIFA 23

También el juego suma momentos de disparos críticos, cambios en la manera de ejecutar corners, penales y tiros libres, y una dinámica que mejora lo creado en FIFA 22 con el ambiente del estadio. Los partidos de local se sienten diferente, y los grandes momentos, como un gol sobre la hora o un empate agónico, hacen que el estadio se venga abajo. Suma muchísimos puntos para empujar anímicamente al equipo (y a vos con el joystick en la mano). Ese empuje anímico también estará en los jugadores, que ahora tienen marcadores de estado y que puede variar según lo que le esté pasando. Por ejemplo, en el modo carrera probamos que si a un jugador que claramente tiene que ser titular, lo ponés mucho de suplente, su estado general bajará (su ánimo) y va a rendir menos a la larga. Lo mismo con cruces y charlas con el DT en la simulación de conversación.

En el FIFA 23 la hinchada tiene la oportunidad de ser un jugador más en la cancha

Liga Argentina, estadios, Brasil y copas

Si te preguntás por las ligas y equipos, este año vamos a tener la Liga Argentina completa, con los 28 equipos y sus planteles, además de los estadios de Boca, Racing e Independiente. Con ellos vamos a poder jugar la liga, torneos personalizados, o bien la Copa Libertadores, que así como la Champions League, está totalmente licenciada con logos, música y gráficas iguales a las transmisiones de TV. El único problema que notamos es que si bien todos los equipos están presentes, los de Brasil tendrán su ropa y escudo real, pero no los nombres de los jugadores, y eso hace que falten algunas estrellas.

Entre las adiciones de este año también se destaca la llegada de los clubes femeninos. Por primera vez vamos a poder ver equipos y no solo selecciones a la hora de disputar partidos en todos los modos.

La vista de las estadísticas de los jugadores en el FIFA 23; los brasileños aparecen con nombres de relleno por un tema de licencias

Modos de juego

FIFA 23 tiene los mismos modos que el año anterior, con el mega-taquillero FUT, el sistema de armar equipos con paquetes y partidas online (que ahora rediseñó la química de los jugadores), como también clubes Pro, 11 vs 11, y los modos carrera para crear tu jugador y o tu equipo. Este año la personalización es bastante mayor, tanto cuando creamos nuestro jugador como jugando como DT. Ahora vamos a poder elegir a DTs de la actualidad, donde se encuentran varios de la liga argentina, como así también los más populares de Europa como Guardiola o Klopp (o Ted Lasso, el director técnico de la serie de Apple TV+).

El trailer del FIFA23 donde se anuncia la presencia de Ted Lasso y el AFC Richmond en el juego

Pero en el caso de los de AFA, vamos a tenerlos con su nombre y foto, pero no están escaneados y serán personajes que no se parecen tanto a la realidad, ni siquiera en casos como Gallardo o Ibarra. Nosotros igualmente creamos a nuestro propio personaje, donde pudimos configurar el look, la cara, el físico y la ropa.

Es posible configurar nuestro personaje cambiando el aspecto para (si queremos) se parezca a nosotros

Este modo carrera también tiene un montón de nuevas cinemáticas a la hora de negociar compras, pases, préstamos y cambió el formato de los menús y cómo se maneja el equipo. Ahora cabe destacar que como en muchas de estas mejoras, los cambios son detalles que notarán los que lo vienen jugando año tras año; un un jugador casual tal vez no los detecte.

También vamos a tener el modo Volta de fútbol callejero o los amistosos con reglas de la casa para ponerle reglas divertidas y variadas a los encuentros con amigos o alguna partida online fuera de las competencias de las ligas online.

La Copa del Mundo Qatar 2022

Otro de los puntos fuertes de por qué este FIFA puede valer la pena comprar aunque tengas en FIFA 22 es que tendrá el DLC gratuito de la Copa del Mundo de Qatar 2022. Aún no tiene fecha confirmada, pero estará disponible como descarga para todos los que hayan comprado el juego. Allí, como acostumbra EA, vamos a tener a todos los equipos, estadios y licencias del Mundial para jugarlo como más nos guste y llevar a Messi a levantar la Copa.

El FIFA 23, el último de los FIFAs, llegó con novedades, cambios y agregados como la musicalización de Trueno, Quevedo, Gorillaz, Rosalía y Bad Bunny, que lo ponen como una de las mejores versiones del juego hasta el momento, y estará disponible en su mejor versión para PS5, Xbox Series X y PC, aunque también correrá en PS4 y Xbox One.