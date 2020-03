Final Fantasy VII: jugamos la remake y hablamos con sus creadores

La remake del Final Fantasy VII respeta la mayor parte del argumento del videojuego original, pero actualiza los gráficos y la mecánica de juego

Augusto Finocchiaro Preci SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de marzo de 2020 • 02:33

Uno de los clásicos más grandes de la historia de los videojuegos que vio la luz en 1997 está a días de volver, pero totalmente reimaginado. El Final Fantasy VII Remake toma lo mejor de la historia que marcó a una generación entera de los juegos de rol japoneses en PlayStation 1, pero finalmente nos deja ver como realmente imaginaban sus creadores a Cloud, el protagonista y sus compañeros en la lucha ambientalista por salvar el planeta.

En nuestra visita a las oficinas de Square Enix en Los Ángeles pudimos jugar cuatro misiones de este inminente lanzamiento . Allí pudimos escuchar la voces de los personajes por primera vez, sumergirnos en este mundo que cada vez se ve más familiar, emocionarnos con su increíble banda sonora y además visitar el reactor de "mako" (la energía vital del planeta), como así también la ciudad de Midgard.

Trailer de Final Fantasy VII Remake 03:57

Video

Cabe destacar que si bien el juego permitirá la exploración del mundo y podremos recorrer los escenarios, no será de mundo abierto, aunque tampoco tan lineal como títulos anteriores. Durante nuestra prueba de este RPG en tercera persona, utilizamos al protagonista Cloud y pudimos intercambiar personajes en los enfrentamientos, ahora de acción directa con selección de poderes y acciones. Esto lo hace ágil y entretenido a un nivel superlativo.

Las tres horas de juego se nos pasaron volando gracias no sólo a una historia atrapante y un diseño visual digno de la próxima generación de consolas (aunque el juego será exclusivo de la PlayStation 4 por un año), sino principalmente por la acción y la complejidad de las peleas, que si bien no llegan a ser frustrantes por lo difíciles, igualmente nos ponen a prueba para decidir qué ataque usar en cada momento y cómo usar a nuestro equipo de personajes dependiendo de sus habilidades. Todo esto en tiempo real con "bullet Time" o ralentización momentánea del tiempo, a la hora de elegir nuestras acciones que se llevan a cabo con un menú simple de navegar con equis, triángulo, cuadrado y círculo.

Así se veía el Final Fantasy VII original

Este nuevo Final Fantasy lleva el nombre remake porque realmente se tuvo que volver a hacer todo desde cero . Las diferencias entre el original y este título de 2020 son tan amplias que podríamos decir que es totalmente nuevo: pero respeta la historia y se inspira en reimaginar los gráficos. En 1997 los juegos se veían como simples triángulos que formaban una imagen, pero esa imagen la completábamos con nuestra mente para darle más realismo. El gran triunfo del Final Fantasy original aprovechó eso y lo complementó con un gran guión, su jugabilidad y por sobre todo, su música, que nos llevaban a ese lugar de imaginación para vivir una experiencia inmersiva que los juegos de entonces por lo general no lograban.

Así se verá la versión moderna del juego

Hablan los creadores del Final Fantasy VII

Para aportar un poco más de cómo se creó este posible juego del año, hablamos con su productor Yoshinori Kitase, quien también trabajó en el juego original de 1997 y ahora vuelve a hacerlo junto con varios miembros del equipo original para la remake: "Estuvo excelente tener a tantos miembros juntos de nuevo para trabajar en la remake después de todos estos años" le dijo Kitase a LA NACION: "Era muy importante para nosotros que toda esta gente pudiera trabajar en ella. Para la nueva versión queríamos una mezcla de los creadores originales, pero también el talento joven dentro de la industria trabajando lado a lado para reimaginar el juego para una nueva generación de jugadores."

Una vista de cómo evolucionó el aspecto de Cloud, el personaje principal, en estos años

Naoki Hamaguchi, codirector del juego cree en la importancia de respetar las ideas originales del juego de 1997, pero también en dar rienda suelta en la imaginación: "Cuando arrancamos el desarrollo del juego no lo hicimos con la idea de que íbamos a cambiar todo de una gran forma. El juego original es muy querido en todo el mundo y por muchísimas personas, y no queríamos modificarlo demasiado. En vez de eso, nos centramos en pensar en las limitaciones técnicas que teníamos cuando hicimos el original hace 23 años y en qué cosas no pudimos mostrar al nivel que queríamos hacerlo entonces."

Barrett Wallace también luce una figura remozada en la remake del Final Fantasy VII

Hamaguchi explica, además, que el gaming moderno tiene otros ritmos a los que vivíamos en la PlayStation 1: "Queríamos que Final Fantasy VII Remake ofrezca una experiencia inmersiva para el jugador en una forma que el original no podía, y en lo que respecta al sistema de batalla algunos elementos simplemente no hubiesen funcionado en un juego moderno. Cosas como no poder moverte en el campo de batalla, no tener control directo de tus personajes. no tener control directo de Cloud te hubiera sacado de la historia y experiencia, y no encajaba con esta versión más realista de los personajes y el mundo que queríamos tener en la remake."

Esa combinación entre las ideas de sus diseñadores originales y los aportes de una nueva generación de creadores le dan ese plus que diferencia este Final Fantasy quizás de otros juegos con el mismo tinte. Final Fantasy VII Remake no sólo es una joya para los fanáticos, que por fin van a ver a sus héroes de la infancia en alta resolución, sino también un punto de entrada para millones de gamers que aún no conocían al mundo de Cloud, nuestro rubio mercenario protagonista, y el grupo de activistas / terroristas ecológicos Avalanche.

Una de las diferencias entre las dos versiones del Final Fantasy VII está en la mecánica de combate

La historia de Final Fantasy VII Remake

En esta historia vamos a encarnar a Cloud como personaje principal, un mercenario que se suma al grupo Avalanche por dinero (y por pedido de una querida amiga de su infancia). Allí intentarán sabotear a una planta de "mako", una mezcla de combustible natural y energía espiritual extraído por una mega corporación, con el fin de evitar la contaminación global y el posible fin de los tiempos. Este ataque inicial tiene consecuencias distintas a las esperadas y la corporación, con fuertes lazos gubernamentales, aprovecha la situación para tomarlos como enemigos públicos y continuar entre las sombras con su malvado plan.

Final Fantasy VII Remake llegará a la PlayStation 4 el próximo 10 de abril en exclusiva por un año. Si tenés ganas de probarlo ya se encuentra disponible una demo gratis para PlayStation 4 con la primera misión.