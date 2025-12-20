Qué pasa si no ponés el “modo avión” en el celular durante un vuelo

Con la llegada de las fiestas de Fin de Año y las vacaciones de verano, las personas suelen buscar alternativas para salir de la rutina, alejarse del caos de las ciudades o reencontrarse con amigos y familiares en otros lugares del mundo. De esta manera, la temporada de Navidad y Año Nuevo hace que los viajes en avión sean más frecuentes. Sin embargo, transportarse en este tipo de vehículos implica numerosos protocolos de seguridad.

Más allá de cumplir con los procedimientos de verificación y localizar la puerta de embarque, los pasajeros deben escuchar y seguir las indicaciones de prevención señaladas por la tripulación de las aerolíneas. Una de las más conocidas es colocar los dispositivos móviles en modo avión, debido a que esta función permite desactivar las conexiones inalámbricas de manera temporal.

Aunque la activación de esta herramienta es una práctica habitual en los vuelos comerciales, hay personas que aún desconocen el impacto de esta medida en la seguridad aérea.

El modo avión se recomienda por seguridad aérea (Foto: Grok)

¿Por qué es importante activar esta función?

De acuerdo con un piloto estadounidense, identificado en TikTok como @perchpoint, esta medida no se trata de “una conspiración”, por el contrario, “es solo un anuncio de servicio público amistoso”.

“Si olvidas poner tu teléfono en modo avión, no, no es el fin del mundo, el avión no se caerá del cielo y ni siquiera afectará a los sistemas a bordo. Sin embargo, tiene el potencial de causar problemas con los auriculares”, expresó el experto aéreo en sus redes sociales.

Por eso, cuando los pasajeros de una aeronave accionan el modo avión en sus teléfonos inteligentes, tablets, computadoras portátiles y consolas de videojuego pequeñas, automáticamente se interrumpen las llamadas, los mensajes de texto (SMS), los datos móviles, el wifi, el Bluetooth, el GPS y el NFC.

Además, mantener desactivado el modo avión durante un vuelo puede hacer que se produzca una sobrecarga de redes, debido a que los dispositivos electrónicos buscan constantemente torres de señal.

Si bien los vehículos están diseñados para operar con múltiples señales en el aire, el uso masivo de redes móviles podría generar ruido en las frecuencias utilizadas por la tripulación.

Pese a que el uso de los dispositivos no es crítico, la política del modo avión por parte de las aerolíneas se mantiene por precaución, puesto que no se debe descartar un fallo por la acumulación de señales.

Por Stephany Guzman Ayala