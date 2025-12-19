En la actualidad, los códigos QR se convirtieron en una herramienta imprescindible para acceder rápidamente a información, sitios web, aplicaciones, menús digitales y promociones.

El procedimiento para escanear códigos QR con el celular

Su popularidad creció notablemente debido a su facilidad de uso y la rapidez con la que permiten conectarnos con contenidos digitales sin necesidad de escribir direcciones web largas.

A continuación, guía paso a paso para aprender cómo escanear un código QR con el celular para aprovechar al máximo esta tecnología.

¿Qué es un código QR?

Antes de explicar cómo escanear un código QR, es importante entender qué es: QR significa Quick Response (o respuesta rápida, en español).

Se trata de un tipo de código de barras bidimensional que almacena información codificada, que puede ser un enlace a un sitio web, un archivo, información de contacto, un cupón o cualquier otro tipo de contenido digital.

La ventaja de los códigos QR sobre los códigos de barras tradicionales es que pueden almacenar una mayor cantidad de datos y ser leídos fácilmente con la cámara de un dispositivo móvil.

Las ventajas del código QR Shutterstock - Shutterstock

Escanear un código QR con Android

Los celulares con sistema operativo Android, que es el más utilizado en el mundo, cuentan con varias formas de escanear un código QR.

La mayoría de los modelos modernos incluyen esta función de manera nativa. A continuación, se detallan los pasos generales:

1 Abrir la cámara del celular

En muchos dispositivos Android recientes, basta con abrir la aplicación de cámara y apuntar al código QR. No es necesario presionar ningún botón adicional; la cámara reconocerá automáticamente el código.

2 Esperar la notificación o enlace

Una vez que la cámara detecta el código QR, aparecerá una notificación en la pantalla con el contenido del código o un enlace para abrir en el navegador.

3 Tocar la notificación

Al presionar la notificación, el celular abrirá el enlace o mostrará la información contenida en el código QR. Esto puede incluir abrir una página web, descargar un archivo, añadir un contacto a la agenda o mostrar un cupón.

Si el dispositivo Android que se encuentra en uso no reconoce los códigos QR de forma automática, existen aplicaciones gratuitas disponibles en Google Play que cumplen esta función. Algunas de las más populares son QR Code Reader y Barcode Scanner, que permiten escanear códigos QR de manera rápida y segura.

Los pasos para escanear códigos QR, según el dispositivo H_Sutthichai - Shutterstock

Escanear un código QR en un iPhone

Los usuarios de iPhone también pueden escanear códigos QR de manera sencilla, dado que iOS integra esta funcionalidad de forma nativa en la cámara:

1 Abrir la cámara del iPhone

Abrir la app de cámara y apuntar hacia el código QR.

2 Detectar el código QR

La cámara reconocerá automáticamente el código y mostrará una notificación en la parte superior de la pantalla.

3 Tocar la notificación

Al presionar la notificación, se abrirá el contenido del código QR en el navegador Safari o en la aplicación correspondiente según el tipo de información que contenga.

En modelos de iPhone con iOS 11 o superior, no es necesario instalar ninguna aplicación adicional para escanear códigos QR, lo que hace que este proceso sea rápido y práctico.

Consejos para escanear códigos QR

Aunque escanear un código QR es un proceso sencillo, existen algunas recomendaciones que pueden ayudarte a obtener mejores resultados y evitar problemas:

Buena iluminación: asegurarse de que haya suficiente luz para que la cámara detecte claramente el código. Los ambientes muy oscuros pueden dificultar la lectura.

asegurarse de que haya suficiente luz para que la cámara detecte claramente el código. Los ambientes muy oscuros pueden dificultar la lectura. Mantener el celular estable: evitar mover el dispositivo mientras apuntas al código. Mantener la cámara firme permite que el escaneo sea más rápido y preciso.

evitar mover el dispositivo mientras apuntas al código. Mantener la cámara firme permite que el escaneo sea más rápido y preciso. Evitar reflejos y sombras: si el código QR está impreso en papel brillante o en pantalla, procura que no haya reflejos que impidan que la cámara lo lea correctamente.

si el código QR está impreso en papel brillante o en pantalla, procura que no haya reflejos que impidan que la cámara lo lea correctamente. Revisar la fuente del código: solo escanea códigos QR de fuentes confiables, especialmente si te llevan a sitios web o descargas, para proteger tu celular de posibles riesgos de seguridad.

solo escanea códigos QR de fuentes confiables, especialmente si te llevan a sitios web o descargas, para proteger tu celular de posibles riesgos de seguridad. Actualizar el sistema operativo: mantener el sistema operativo de tu celular actualizado garantiza que las funciones de cámara y lectura de códigos QR funcionen correctamente y con las últimas mejoras de seguridad.

Aprender a escanear un código QR con el celular es más sencillo de lo que parece, y su utilidad en la vida cotidiana es cada vez mayor.

Tanto en Android como en iPhone, basta con usar la cámara del dispositivo para acceder a información, sitios web, promociones y herramientas digitales de manera inmediata. Solo se requiere prestar atención a la iluminación, la estabilidad del celular y la fuente del código para garantizar un escaneo seguro y eficiente.