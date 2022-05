Fórmula 1: probamos el circuito de Miami en el próximo F1 22, antes del lanzamiento oficial del videojuego

Para los pilotos de Fórmula 1, correr en un circuito nuevo implica una preparación totalmente diferente. No hay videos, no hay datos de prácticas y no hay siquiera información de otras categorías. Todo depende de cuán bien realizados están los simuladores y cuán fieles son a lo que será un circuito en el que nunca se giró.

Este fin de semana vamos a tener un nuevo caso de debut con el gran premio de Miami, un espectacular circuito callejero que recorre las inmediaciones del Hard Rock Stadium, donde los Miami Dolphins de la NFL ofician de locales. En esta ocasión Electronic Arts, junto con su flamante nuevo estudio Codemasters, nos permitió conocer y recorrer este nuevo circuito en el F1 22, el próximo juego que estará disponible el próximo 1ro de julio y que compila el campeonato de Fórmula 1 con todos sus circuitos y todos sus pilotos al más mínimo detalle.

Así se ve el circuito de Miami en el nuevo videojuego F1 22

En esta versión beta que probamos recorrimos las 19 curvas en la soleada Miami (aunque hay un posible pronóstico de lluvia para el fin de semana en la vida real) con 5,412 Km de longitud y tres zonas de DRS, el sistema que permite modificar el alerón trasero para ganar más velocidad en las rectas.

En cuanto a la sensación de juego, la velocidad y el fotorealismo, la versión de PC que probamos está a la altura de todas las expectativas de los más fanáticos. El circuito y los autos de esta nueva temporada se ven reales, se sienten reales y la sensación de velocidad es extrema en comparación a otros juegos de autos de consolas y PC.

En cuanto al circuito en sí, lo que pudimos notar (además de los cambios en el auto que veremos en profundidad con la review en el lanzamiento de F1 22) es que este circuito no sólo tiene lindas vistas, sino también algunos momentos desafiantes si nos animamos a correr sin ninguna asistencia.

La primera recta a la curva 1 es corta, por lo que puede ser un caos en las largadas. Luego, sus zonas DRS son desafiantes y alcanzan hasta los 320 km/h, pero tanto el diseño como la dificultad se suman en las curvas 13, 14 y 15, donde la pista pasa por debajo de la autopista de Miami, para encarar con el pedal a fondo la recta más larga.

El próximo juego de Fórmula 1, rebautizado F1 22, estará disponible desde el 1 de julio para PC, PS5, PS4, Xbox One y Xbox Series.