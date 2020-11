El posible lanzamiento del servicio de streaming de videojuegos GeForce Noew en navegadores Safari permitiría el regreso de Fortnite al iPhone y iPad tras la disputa que tiene Epic Games con Apple

6 de noviembre de 2020

Nvidia ha desarrollado una nueva versión de su servicio de streaming de videojuegos basado en la nube GeForce Now que se ejecuta en el navegador móvil de Safari, lo que podría permitir que Fortnite vuelva a estar disponible en los teléfonos móviles de Apple.

La disputa legal entre Apple y Epic Games, la desarrolladora de videojuegos responsable del multijugador Fortnite, comenzó debido al sistema de pago propio para dispositivos móviles que la desarrolladora introdujo a mediados de agosto, alternativo al de las plataformas oficiales App Store de Apple y Google Play en Android, que obtienen comisiones de hasta el 30 por ciento.

Tras esta decisión, Apple eliminó su aplicación de la App Store, por lo que Epic Games presentó una denuncia por prácticas monopolísticas, y Apple después retiró el perfil de desarrollador de Epic y con ello todos sus videojuegos.

A finales de agosto, la jueza emitió un fallo por el que impedía el bloqueo de la desarrolladora de videojuegos Epic Games por parte de Apple y rechazó que su multijugador Fortnite volviera a la App Store.

Nvidia ofrece actualmente GeForce Now para computadoras Mac, Windows, Android y Chromebook y, según ha afirmado la cadena británica BBC, llevará este servicio a dispositivos con sistema operativo iOS antes de Navidad.

En este sentido, los usuarios podrían jugar a Fortnite a través del navegador Safari en los iPhone, aunque el juego podría quedar excluido de la lista de juegos diposnibles en dispositivos iPhone.

Hasta el momento la compañía no ha confirmado la nueva versión de su servicio de streaming de juegos basado en la nube para Safari. "Nvidia no comenta sobre la llegada de nuevos clientes al servicio, ni sobre la disponibilidad de ningún juego en plataformas no anunciadas o inéditas", ha señalado un portavoz de la compañía a BBC. "Fortnite no está confirmado para GeForce Now en plataformas más allá de PC, Mac y Android", ha añadido.